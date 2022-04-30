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科企監管常態化 恒指急彈逾800點 中外媒體三傳維穩信息 科指跳升一成

【明報專訊】近年屢受打壓的中概股，終於傳出連環幸運事件。彭博昨早報道，中美兩國的監管機構正落實中概股審計底稿現場檢查等相關事宜，以避免除牌，消息刺激科技股昨早段已明顯上漲；午後中央政治局會議稱平台經濟「實施常態化監管」；及至下午3時許《南華早報》報道稱持續將近一年的科技股「監管風暴」告終。中資科技股飈高，科指漲一成，領漲恒指逾800點。

明報記者 蔡穎霖

彭博昨早報道，中美兩國正磋商美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）到訪中國等細節，包括入境是否需要隔離等具體安排，惟目前暫未達成最終協議。今次提出現場檢查的新措施，有望為自去年中以來暫停的中資企業赴美上市重啟生機，同時也反映中國有意在增強市場信心、國家安全問題和企業需求之間尋求平衡。受此消息刺激，早段科技股已做好，恒指中午升410點。

早市先傳PCAOB商訪華細節

新華社午後報道，中共中央政治局召開會議，由國家主席習近平主持，強調要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整頓，實施常態化監管，推出支持平台經濟規範健康發展的具體措施。這是繼上月金融穩定發展委員會會議提供明確的政策信息以來，平台經濟再迎來積極的政策信號。

近收市時段，《南華早報》再引述兩名消息人士報道，中央將結束對科網巨企的監管風暴，並讓該行業對刺激內地經濟發揮更大作用。據報道，中央最快今天召開聯合監管會議，讓所有監管機構就今次「放寬行動」的決定達成共識；另擬在勞動節假期過後邀請一批科網巨企出席研討會，向其保證不再要求整改或處以意外罰款。

獲邀出席的公司包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）、抖音（TikTok）母企字節跳動等。

傳中央欲借科企扶經濟

其中一名消息人士表示，中央希望這群科技企業，能夠刺激受疫情打擊的經濟，推出措拖例如派發消費券。事實上，部分地方政府已經開始通過互聯網平台向市民發放優惠券，希望更好滿足市民購物、美食、旅遊等過節消費需求，在做好疫情防控的同時，促進各類消費有序恢復。

南方東英表示，近期消息面上暖風頻吹，有效提振互聯網板塊的市場情緒， 未來期待更多具體的支持政策，並回復關注業績基本面。

阿里京東美團升逾一成半

受多項利好消息刺激，阿里昨急漲重上100元水平，收報102.1元，升15.7%。京東和美團均升逾一成半，騰訊和百度（9888）分別升11.1%和10.3%。多隻重磅股做好，帶領恒指升穿10天線，收報21,089點，升813點或4%。科指更一舉升穿10天及20天線，並上試50天線（4554.79點），收報4471點，升9.96%。國指升380點或5.5%，報7298點。北水休市下，主板成交增至1651億元，是超過一個月以來最多。