政治局會議提出 完善房策保經濟目標

【明報專訊】中共中央政治局昨日召開會議，由國家主席習近平主持，除了提到促進平台經濟健康發展，亦強調其他金融及房地產的要點，包括努力實現全年經濟社會發展預期目標、推進股票發行註冊制改革，以及積極回應外資企業來華營商便利等訴求。房地產方面，會議則堅持「房住不炒」的定位，支持各地從當地實際情况出發完善房地產政策，優化商品房預售資金監管。
《中國證券報》引述專家表示，是次政治局會議強調「穩步推進股票發行註冊制改革」、「促進平台經濟健康發展」等內容，回應近期諸多市場關切，釋放強而有力的穩預期、穩市場信號，「將維穩資本市場提升到了新高度」，有利於改善市場預期，增強投資者信心，保持資本市場平穩運行。
瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為，會議暗示房地產政策將進一步放鬆，不但有助支撐市場情緒，同時紓緩開發商的現金流壓力。她表示，近期房地產政策逐漸放鬆，預計房地產銷售將開始觸底，並從第二季度末開始改善。
另外，匯豐研究部表示，儘管經濟面臨下行壓力，但中央再度強調努力實現今年GDP預期增長5.5%左右的目標，意味在未來幾個月，甚至幾天內，將有強而有力的政策推出。該行預計，中央需要2萬億元人民幣的專項國債，以幫助實現該GDP目標。