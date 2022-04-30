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五大行首季純利增5%至7%

【明報專訊】內地經濟疫下面臨放緩壓力，惟五大國有銀行昨日公布首季業績，純利增長介乎5%至7%，疫情影響似乎暫未浮現，期內不良貸款率大多按年和按季下跌，淨息差相對平穩，信貸減值撥備亦未見大幅增加。不過分析指，內銀面臨信貸減值撥備上升、貨幣政策進一步寬鬆等壓力，預期第二季度表現會按季下滑，近期股價下跌亦是反映不明朗因素。

疫情影響暫未浮現

今年首季度，五大行貸款餘額繼續增長，淨利息收入增長介乎5%至10%。雖然1年期的市場報價貸款利率（LPR），在去年12月和今年1月累計下降0.15厘，不過各間大行淨利息收益率普遍平穩或只輕微下跌，當中建行（0939）和交行（3328）更輕微上升0.02個百分點。交行解釋，期內貸款收益率基本保持穩定，市場資金因素帶動同業拆借等資產收益率上升，同時該行繼續降低高成本存款以改善存款結構，令整體負債成本保持基本穩定。

不良貸款率多見下降

至於市場關注的不良貸款率，期內除中行（3988）按季持平，其他四大行按季輕微下跌0.01至0.02個百分點。信貸減值撥備方面，除工行（1398）按年上升12.41%外，農行（1288）、交行增幅俱屬個位數，而境外貸款佔比較多的中行，更按年減少8.15%。交行表示，當前全球經濟復蘇和疫情發展仍然存在較多不確定因素，該行保持撥備力度不減，保持較好的風險抵禦能力。

大型內銀首季業績表現不錯，光大證券國際證券策略師伍禮賢認為是延續去年以來的上升趨勢，不過第二季內銀正面臨3項不明朗因素，包括疫情防控令經濟放緩壓力增加，貸款撥備料會上升；今季人行料會實施更寬鬆的貨幣政策，對銀行淨息差構成壓力；加上內房資金問題未有大改善，預期第二季內銀盈利表現會差過第一季，本月股價下跌也反映了行業的不明朗因素。

分析：次季面臨3不明朗因素

國務院常務會議在月中鼓勵撥備較高的大型和優質銀行，有序降低撥備覆蓋率逐步至合理水平以釋放資金。目前除了中行和交行外，其他各行均高於200%，遠高於人行要求的120%至150%；對於會否降低覆蓋率能抵消未來增加信貸撥備影響，伍禮賢認為只有短期幫助，內銀長期表現與內地經濟關係較大。