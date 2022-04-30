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蘋果警告本季供應鏈受礙疫情

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）昨日公布上季業績，收入及每股收益均勝市場預期，同時宣布股息增加半成至每股派23美仙，並計劃回購多900億美元股票。惟公司警告，本季收入將面臨挑戰，包括因疫情相關的供應鏈限制，將對銷售額造成40億至80億美元的損失，以及內地的封城措施削弱產品需求。蘋果稱，因與疫情相關的不確定性，自2020年以來首次不提供本季度收入指引。蘋果昨晚早段股價跌0.4%，報162.9美元。

季績勝預期 增派息半成

蘋果上季收入按年升8.6%至973億美元，按產品劃分，iPhone 、Mac、iPad及服務收入均勝市場預期，核心業務iPhone銷售按年升5.5%至506億美元；Mac電腦銷售升14.6%至104億美元；iPad銷售跌2.1%至76億美元；服務收入升17.3%至198億美元；可穿戴設備、家居和配飾銷售升12.4%至88億美元。

按區域劃分的話，蘋果上季度來自美洲區收入按年升19.2%至409億美元，歐洲收入升4.6%至233億美元，大中華區收入升3.5%至183億美元。日本收入跌0.2%至77億美元，其他亞太地區收入升6.7%至70億美元。

行政總裁庫克表示，美洲是上季銷售增長最快區域，至於包括香港、台灣在內的大中華地區增長則放緩。庫克指出，內地因應疫情實施的封鎖措施，並未在季內影響蘋果銷售。

不過，財務總監Luca Maestri警告，俄烏開戰導致蘋果暫停在俄羅斯的銷售，今季將更大幅度削減當地銷售。他又指出，蘋果供應問題集中在上海，反映疫情引致的生產中斷及晶片短缺問題，同時影響市場對產品的需求。庫克補充，最近接近所有為蘋果產品組裝的中國工廠都已復工。