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爆疫下大家樂半年蝕6120萬

【明報專訊】本港今年初爆發第五波疫情，港府隨即連續數月收緊社交距離，餐飲、零售等行業嚴重受挫，拖累本地快餐店大家樂（0341）去年盈利幾乎「一季清袋」。集團昨日收市後發盈警，預計截至今年3月底止財年純利約2000萬元，較上個財年賺3.59億元，按年大跌94.4%；並比2019/20財年減少73%，意味去年度營業情况比疫情爆發初期更嚴峻。

大家樂昨日股價逆市跌近1.3%。翻查資料，截至去年9月底止，集團上半年度賺約8120萬元；換言之，集團在去年10月至今年3月期間勁蝕約6120萬元。

集團指去年度香港及內地業務和盈利在首3個財季均錄得顯著復蘇，惟本港在最後一季爆發第五波疫情，對集團營運及業務帶來嚴重影響，包括港府實施堂食限制，加上門店因員工染疫而間歇停業，導致集團今年2及3月錄得重大累計門店營業天數及銷售損失。

2021/22財年政府資助削八成

除了疫情影響，大家樂於2020/21財年亦是保就業計劃受惠「大戶」，獲得政府疫情寬免及資助合共近6.39億元；反觀2021/22財年僅收取有關資助額約1.28億元，按年大減近八成。事實上，據政府數據，集團去年（即2021年內）於兩期政府保就業計劃中，共獲得4.63億元資助，屬首五大資助大戶（見表）。