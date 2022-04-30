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8虛銀去年共蝕逾35億 個別業務漸多元化 3家已錄淨利息收入

標籤：經濟

【明報專訊】8家虛擬銀行全數在昨日公布2021年度業績，仍處投資期的一眾虛銀，無可避免虧損繼續擴大，有兩家一年蝕逾6億元，8家合共一年蝕35.6億元。然而部分指標反映，虛銀行業正在邁向新的台階，告別開業初期單調業務，個別虛銀的淨利息收入有所擴闊，服務費及佣金收入亦有上升趨勢，有助未來達到收支平衡的目標。

明報記者 廖毅然

8家虛銀中，仍以渣打（2888）牽頭的Mox Bank虧損最多，去年蝕6.89億元，按年擴大51%。Mox於2019年及2020年度，均已是蝕錢最多的虛銀，3年合共已蝕14億元。而截至去年底其股本為25.49億元。中銀香港（2388）牽頭的理慧銀行（Livi Bank）去年亦蝕逾6億元，達6.67億元，按年多虧52%。

眾安存貸規模最大

淨利息收入近8700萬

這兩家虛銀背靠傳統銀行，財力有支持，雖然仍然錄得淨利息支出，但由於開展貸款業務，兩者均錄得淨費用收入。Mox去年推出Mox Credit，期內貸款總額急增至7億元，而前一年僅71.9萬元。Livi去年是首家虛銀推出先買後付服務「Livi PayLater」，客戶貸款亦由零增至8816萬元。

至於首家開業的虛銀眾安（ZA Bank），由於起步較早，存款及貸款規模仍是8家之中最大，分別有70億元及25億元。雖然該行去年虧損5.82億元，按年多虧65.6%，但淨利息收入達8684.7萬元，是8家之中最多，按年大升2.3倍。淨服務費及佣金收入亦達5269.9萬元，亦是8家中最多，而前一年僅113.8萬元。

8家虛銀中僅3家錄得淨利息收入，除眾安外，其餘兩家為天星銀行（Airstar Bank）及主攻中小企業務的平安壹賬通銀行（PAOB），淨利息收入分別有4174.8萬元及3380.4萬元，按年分別增2倍及10倍。期內，天星銀行貸款規模9.32億元，按年升七成；平安壹賬通銀行貸款規模13.6億元，按年升19倍。

平安壹賬通銀行貸款規模升19倍

天星銀行及平安壹賬通銀行去年的虧損金額均較小，只有逾2億元，增虧的幅度亦較低。而平安只蝕2.14億元，更是8家中最少。

其他虛銀方面，近日取得證監會牌照、將進軍財富管理業務的匯立銀行（WeLab Bank）去年蝕4.95億元，按年多虧71%。

而起步較慢的富融及螞蟻，分別蝕4.35億元及2.32億元。