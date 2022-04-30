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寧德時代首季純利挫逾兩成

標籤：經濟

【明報專訊】近年因廣受內地股民追捧，被戲稱為「寧王」的內地電池生產商寧德時代（深：300750）首季業績令人失望，受原材料價格急升拖累，期內純利按年跌逾兩成至14.93億元（人民幣．下同），扣除非經常性損益後淨利潤更急挫41.6%，至9.77億元。

上季營業成本急升近兩倍

寧德時代首季收入按年升逾1.5倍至486.78億元，惟因期內部分上游材料價格快速上漲造成成本增加，上季營業成本急升至416.28億元，升幅接近兩倍；集團首季研發費用亦升近1.2倍至25.68億元，主要因公司持續加大研發投入，研發項目增多及研發團隊擴大，相應支出較上期增加。成本急升嚴重蠶食利潤。

寧德時代董秘蔣理昨日回應央視財經查詢時表示，上游原材料價格已見回落，預計下半年供應將會好轉。他表示，寧德時代將持續與上游廠商透過長期協議、合資等方式合作，但強調礦產資源開採開發需要一定時間，他指集團近期也在江西等地與合作方開始資源開採，預期隨着產能釋放，價格將逐步回落。預計今年下半年供需關係會得到比較好的扭轉。

此外，據內媒昨日引述知情人士報道，華為智能汽車解決方案BU智能車控領域總經理蔡建永，已離職並將加入寧德時代，並負責CTC電池底盤一體化業務。報道指蔡建永的加入將有助寧德時代加速CTC技術的研發及落地。