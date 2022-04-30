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新華財經入稟追討潘蘇通等1.19億

標籤：經濟

【明報專訊】債務纏身的高銀金融（0530）主席潘蘇通，再與早前入稟申請其破產的新華財經交鋒。新華財經周四（28日）入稟法院，指控潘蘇通在2020年底將私人持有的何文田樓盤「傲玟」及為項目敘做按揭的子公司億添發展作擔保，向新華財經借款1億元，為期1個月，年利率為12厘；惟其後潘蘇通違反協議，再以相關資產作擔保向第三方公司借錢，因此要求賠償1.19億元，以及利息和相關訟費。

協議借款1億 限1個月償還

根據入稟狀，原告為新華財經，兩名被告依次為潘蘇通及高銀執董許惠敏。新華財經指潘蘇通在2020年11月下旬因財政困難向該公司借款1億元，當中許惠敏亦有參與商議。當時潘蘇通口頭表示，可用億添股份作擔保，並指億添為「傲玟」敘做按揭，擁有約3.8億元應收帳款資金。

雙方在同月23日達成借貸協議，限1個月還款，利息為年利率12厘，惟最終潘蘇通無依期還款，其後雙方多次商議並同意押後還款。直至2021年11月，潘蘇通只償還約2700.82萬元，尚欠原告約1.06億元。

不過，入稟狀提到潘蘇通在2020年12月28日再接觸一家名為「本匯融資」的公司，借款1.5億元，當中涉及抵押億添持有的應收帳款；2021年2月10日，億添又與歐力士財務達成借款協定。新華財經指出，億添在事前無知會下進行董事會議，並向更多第三方借款，因此認為被告的行為構成侵權干擾，遂要求還款及賠償。