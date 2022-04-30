亞馬遜一季蝕296億 7年首見紅

股價見2521美元一年低

亞馬遜持有Rivian 18%股份，後者由於供應鏈等障礙，生產緩慢，股價今年頭3個月暴跌逾50%，令亞馬遜相關持股在首季出現76億美元（約593億港元）稅前虧損。Rivian股份近期變成熨手山芋，美國汽車大廠福特（Ford）（美：F）Rivian持股，也為其首財季帶來54億美元帳面虧損。

不過Rivian迄今跌勢未止，次季股價再跌35%，迄今已由去年11月高位跌逾八成，可能繼續為亞馬遜的利潤帶來負面影響。除了投資失利，消費者逐漸恢復新冠疫情前的消費習慣，增加在實體商店的支出，也令亞馬遜的電商業務面臨阻力。亞馬遜首季整體收入按年增長7%至1164億美元，是近20年來最慢的增長。去年同期，亞馬遜整體收入按年增長44%至1085億美元。

Rivian股價跌逾50%拖累

至於亞馬遜的增長引擎——AWS雲端運算服務，在上季收入按年增長36.5%至184.4億美元，略高於分析師預期，不過較第四季的39.5%升幅有所放緩。AWS上季營業利潤按年增長近57%至65.2億美元，高於分析師預期的56.2億美元。不過亞馬遜的總營業利潤才36.7億美元，若沒有AWS的貢獻，亞馬遜的虧損將更為嚴重。

（綜合報道）

[國際金融]