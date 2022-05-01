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納指上月挫逾13% 金融海嘯後最差 科企業績遜預期 分析：加息提速科技股未見底

標籤：經濟

【明報專訊】美股上周經歷大型科技股密集公布業績，多隻股份業績遜市場預期，前景受累於中國疫情影響供應鏈及俄烏戰爭影響需求，加上美國聯儲局持續「放鷹」，納指今年4月累挫13.3%，為2008年10月以來最大單月跌幅。有分析表示，市場未完全消化聯儲局加息提速，加上大型科技股業績欠佳影響市場氣氛，認為科技股股價仍未見底，相信今年8月、9月將逐步轉好。

明報記者 蔡穎霖

上周五（4月29日）美股三大指數齊挫，納指跌4.2%，報12,334點。道指收跌939點或2.8%，報32,977點，4月累跌3.9%。標指收跌3.6%至4131點，為今年以來收市新低，4月累跌8.8%，均創2020年3月熔斷以來最大單月跌幅。

道指周五跌939點 4月累跌3.9%

多隻科技巨頭公布的首季業績令市場失望，帶動股價下挫，亞馬遜（美：AMZN）公布季績，首季收入增長為20年最低，拖累股價下跌14.1%，為2006月以來最大單日跌幅。英特爾（美：INTC）業務前景也因為中國防疫封控，對供應鏈的不確定性升高，拖累上周五股價下跌6.9%。此外，今年累升逾三成的石油股龍頭艾克森美孚（美：XOM）和雪佛龍（美：CVX），首季盈利急升但低於市場預期，上周五分別跌2.2%和3.16%。

港美兩地上市中概股做好

受惠於上周五中央多項利政策好消息，刺激中概股逆市上升，帶動納斯達克金龍中國指數早段曾上升一成，不過受美股整體氣氛收窄升幅，收市報6705點，上升4.5%。港美兩地上市中概股做好，不過升幅低於港股，阿里巴巴ADR（9988）雖上升6.8%，但較本港收市低6.7%，折合報95.23港元，美團（3690）ADR上升13.65%，折合報167.56港元，較港股低收2%。ADR港股比例指數微跌1.4%，報20797點。恒指夜期收報20,731點，低水358點。

分析：標指料下試至4000點有反彈

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠形容，市場上無盈利的增長股泡沫已爆破，相信未來一段長時間亦難以重上高位。雖然大型科技股相對較穩，但按照現時的經濟及通脹水平，美國至今年第四季將會持續「放鷹」，市場目前未完全消化聯儲局加息提速，在欠缺準備下或出現驚慌，預計短期亦未見底。

雖然市場氣氛加上業績欠佳令股價受壓，馮宏遠相信美股龍頭科技股仍有一定前景，較看好蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）和Alphabet（美：GOOGL）。整體美股方面，則預期標指下試至4000點後會有反彈。