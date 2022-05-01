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內地4月製造業PMI陷收縮 新訂單等下滑

標籤：經濟

【明報專訊】採購經理指數（PMI）作為經濟先行指標，4月份數據跌至2020年2月新冠疫情爆發以來的新低，足見今輪疫情對經濟的衝擊。國家統計局公布，4月份製造業PMI為47.4，大致符合市場預期，比3月下降2.1，連續兩個月低於擴張臨界點。分析指出，新訂單指數和新出口訂單指數下滑，預期未來內地製造業生產將進一步下跌。

新出口訂單指數跌至41.6

4月生產指數和新訂單指數分別為44.4和42.6，按月下跌5.1和6.2，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，企業生產明顯下降，市場需求繼續下跌。除了部分企業減產停產，不少企業反映物流運輸困難加大，甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情况，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。

4月新出口訂單指數亦按月跌5.6至41.6，而非製造業新訂單指數更急跌8.3至37.4，彭博經濟研究報告指出，數據顯示需求急劇回落，未來生產將進一步下跌，服務業和製造業活動進一步放緩，對中國的經濟成長和全球貿易來說都是負面信號。

非製造業PMI報41.9 遠遜預期

反映中小企的財新中國製造業PMI，4月錄得46，收縮程度較官方PMI更大，按月最大跌幅。

疫情對服務業打擊更為沉重，官方非製造業採購經理指數為41.9，大幅差過市場預期的46，較3月下跌6.5，亦是連續兩個月收縮。

建築業商務活動指數為52.7，按月下跌5.4，服務業商務活動指數為40，按月下跌6.7。

彭博經濟研究指出，建築活動下跌，顯示封控措施削弱政府通過基建刺激經濟的成效。