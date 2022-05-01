歐央行行長轉口風 市場料7月加息

資料來源：金融時報、路透社

高盛和摩通的分析師指出，拉加德近期對加息的表態，標誌歐洲央行對加息轉向。市場現在押注，歐洲央行將在今年底前將存款利率由負0.5厘提升至正值，並在明年升至1厘以上。不過，拉加德指出，即使現在加息，對歐元區的通脹也無濟於事。

歐元區3月核心通脹率按年僅升2.9%

就算歐洲央行啟動加息，其進度仍將遠遠落後於聯儲局，聯儲局3月將聯邦基金利率由接近零水平上調至0.25厘，預計將在5月會議宣布加息0.5厘。聯儲局主席鮑威爾此前已暗示，可能在未來的會議接連宣布加息0.5厘，將利率迅速提升至不會刺激需求的中性水平。分析師認為，中性利率介乎2.25厘至2.5厘。

此外，聯儲局也將最早於6月開始縮減其價值9萬億美元的資產負債表，而歐洲央行在2024年底前也不打算縮表。

表面上，歐洲央行須處理的通脹問題似乎與聯儲局差別不大。歐元區3月通脹率按年上漲7.4%創新高，遠高於歐洲央行設定的2%目標，而美國3月的消費者物價指數（CPI）按年升幅達8.5%，刷新1981年12月以來高位。

拉加德強調，多個因素導致歐洲央行面對與聯儲局截然不同的困境，俄烏危機是主因。由於歐元區對俄羅斯石油及天然氣的依賴，令歐洲面臨更大的能源成本上漲壓力。

拉加德：烏戰對歐洲衝擊較全球大

她指歐元區通脹升幅有五成源自能源價格上漲，比例遠高於美國，就算現在加息，也無法降低能源價格。剔除波動較大的能源及食品價格後，歐元區3月的核心通脹率按年升2.9%。相比下，美國3月的核心通脹率高達6.5%。

與此同時，美國勞動力市場比歐洲繃緊得多，薪酬增長是導致美國通脹飈升的因素之一。美國3月私營機構的平均時薪按年增長5.6%。相比下，歐元區勞動力成本增長仍然緩慢，去年第四季按年升幅甚至放緩至1.9%，較第三季低0.4個百分點。

拉加德指出，上述因素，加上俄烏危機對歐洲的衝擊可能比全球多數地區嚴重，意味歐洲央行須以有序、精準的方式，逐步消除寬鬆政策，以免引發衰退。她又透露，歐洲央行可能在第三季初停止買債，然後將研究如何加息及其加幅，令市場揣測歐洲央行在7月會議加息的可能性。

百達財富管理（Pictet Wealth Management）策略師Frederik Ducrozet指出，歐洲央行鷹派正推動7月加息，儘管這不是基本情况（base case）。

歐洲央行表明，加息時機將取決於經濟數據。分析師表示，最近的商業調查數據，包括標普全球採購經理指數（S&P Global PMI）及IFO研究所的德國商業景氣指數均顯示，歐元區應對俄烏危機的表現比預期好，增加了7月加息的可能性。

歐元區3月綜合PMI為54.9，雖較2月的55.5回落，但仍顯著高於50的榮枯線，顯示經濟仍穩健增長。歐元區第一季GDP按季升0.2%，按年升幅達5%。德國4月IFO商業景氣指數由90.8的14個月低位，回升至91.8。

巴克萊首席歐洲經濟學家阿爾達尼亞（Silvia Ardagna）稱，雖然歐洲製造業增長轉弱，但經濟重新開放，服務業變得更強大。

歐央行近年加息後不久陷衰退

不過翻查數據，歐洲央行近年加息後不久，歐元區也陷入衰退。歐洲央行在2011年歐債危機前夕宣布加息，普遍被視為該央行迄今最大政策錯誤之一，部分決策官員憂慮重蹈覆轍。

曾效力歐洲央行的摩根士丹利首席歐洲經濟學家艾森施密特（Jens Eisenschmidt）指出，總而言之，放緩是無可避免，倘歐盟對俄羅斯採取某種形式石油禁運，歐洲今年下半年可能離技術性衰退不遠。

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