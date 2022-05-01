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幣策與聯儲局分歧擴大 歐元跌穿1算風險高

【明報專訊】俄羅斯暫停向波蘭和保加利亞輸送天然氣之際，德國不再反對全面禁止進口俄羅斯原油的禁令，令歐洲能源危機可能升級。歐元兌美元上周跌穿1.05美元，是2017年以來最低。路透社市場分析師博爾頓（Jeremy Boulton）稱，歐元兌美元跌穿1兌1（below parity）的可能性，較2010年代初歐債危機期間更大。

博爾頓指出，聯儲局貨幣政策顯著收緊帶來的美元需求，可能會導致歐元出現比2015年更大的跌幅。當時希臘有退出歐元區的風險，歐元的短倉急增，導致歐元兌美元跌穿1.05。

博爾頓稱，2015年歐洲央行的政策旨在拯救歐元，但目前其貨幣政策與鷹派的聯儲局分歧擴大，可能會推動歐元兌美元的價格再跌。

歐禁俄原油 或致經濟衰退

Bluebay資產管理高級投資組合經理漢斯（Kaspar Hense）稱，若歐洲對俄羅斯原油實施禁運，可能遲早使歐洲經濟陷入衰退，預計歐元短期內跌至1.05美元左右，兌美元或趨向平價。歐元兌美元4月跌幅達4.5%。

分析認為，若歐元跌勢過急，可能引發歐洲央行干預，就如2000年和2011年的情况，尤其是若歐元疲軟，觸發意大利等國家的債價波動。

美匯指數上周曾高見103.9，創2002年以來新高。StoneX Group駐新加坡的外匯交易員Mingze Wu稱，這顯然是「美元為王」的世界，只要其他央行沒跟上聯儲局的加息步伐，美元將繼續走強。此外，俄烏危機對歐洲帶來的潛在風險，也有助提振美元。

[企業地球村]