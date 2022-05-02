學者媒體不唱淡 「積極傳遞正能量」

當年11月，上證綜指同樣曾跌穿3000點，時任中證監主席劉士餘召開「首席經濟學家座談會」，有30多名業界經濟學家參與，會上提到「把黨和國家的路線、方針、政策宣傳解讀好」，並就《首席經濟學家自律倡議書》等徵求了意見。

同月業界即簽署了該倡議書，表示會「為促進資本市場穩定健康發展積極建言獻策」。

中國證券業界的首席經濟學家座談會當年起成為恒常會議。另外，人行亦曾在上海召開外資金融機構首席經濟學家座談會，據2019年4月的公布，與會的經濟學家表示，今後將「發揮好自身影響力」、「為引導市場預期貢獻積極力量」。

網信辦嚴打唱衰經濟言論

除金融機構的研究部門外，中央的影響力亦遠至網上討論平台。去年8月網信辦曾經啟動專項整治，針對部分商業網站平台及其「自媒體」帳號，其中一項要打擊的違規問題，就包括胡評妄議、歪曲解讀財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱淡中國金融市場、唱衰中國經濟。