moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

學者媒體不唱淡 「積極傳遞正能量」

【明報專訊】內地近年相當重視金融穩定，即使A股或人民幣匯價下跌，內地由經濟學家至主要媒體普遍不會唱淡，一批內地經濟學者亦經常在不同場合表示配合。2018年底，中國證券業協會便發布由行業首席經濟學家簽署的《首席經濟學家自律倡議書》，表示會審慎發表研究觀點，「積極傳遞正能量」。

當年11月，上證綜指同樣曾跌穿3000點，時任中證監主席劉士餘召開「首席經濟學家座談會」，有30多名業界經濟學家參與，會上提到「把黨和國家的路線、方針、政策宣傳解讀好」，並就《首席經濟學家自律倡議書》等徵求了意見。

同月業界即簽署了該倡議書，表示會「為促進資本市場穩定健康發展積極建言獻策」。

中國證券業界的首席經濟學家座談會當年起成為恒常會議。另外，人行亦曾在上海召開外資金融機構首席經濟學家座談會，據2019年4月的公布，與會的經濟學家表示，今後將「發揮好自身影響力」、「為引導市場預期貢獻積極力量」。

網信辦嚴打唱衰經濟言論

除金融機構的研究部門外，中央的影響力亦遠至網上討論平台。去年8月網信辦曾經啟動專項整治，針對部分商業網站平台及其「自媒體」帳號，其中一項要打擊的違規問題，就包括胡評妄議、歪曲解讀財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱淡中國金融市場、唱衰中國經濟。