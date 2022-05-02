被指涉非法外匯 小米印度57億元遭扣押

小米重申營運符當地法規

綜合外媒報道，當局表示，小米以支付專利權使用費為由，將上述款項匯予3間外國實體公司，當中包括一間集團旗下公司。小米於同日發聲明，指集團營運「絕對符合當地法規」，又稱相信「全數向銀行支付的專利費和帳單均屬合法和真實」，其中有關款項為支付集團印度產品的科技及IP使用許可費。集團將會與當局密切合作，以釐清誤會。

事實上，路透社早於上月已引述消息人士指，印度聯邦打擊金融犯罪機構召見小米前當地負責人，並調查集團商業行為是否符合印度的外匯法。報道指，當局正調查小米印度、其合同製造商及其母公司之間的業務結構，以及審查小米印度與母公司之間的資金流動。

高端市場銷售 去年飈2.6倍

印度是小米重要的海外市場，而小米在印度亦佔有高的市場份額。據市場調查機構Counterpoint Research數據，去年印度智能手機市場收入達380億美元，按年增長27%。以出貨量計，小米繼續排第一，市佔率24%。值得留意的是，集團在新智能手機系列推動下，去年在印度高端市場佔有率創歷史新高，相關銷售額按年增長2.58倍。

除小米外，市佔率排名較前的亦不乏中資品牌，包括vivo、真我及OPPO，4家內地公司去年佔印度智能手機市場63%出貨量。