上海封城 三大電動車企上月出貨量齊跌

供應商集中長三角致延遲交付

蔚來（9866）上月只交付5074輛電動車，按月及按年分別下降49%及24%。該公司近月交付量明顯放緩，被另外兩家車企迎頭趕上，今年首4個月均不過萬輛，目前共交付30,842輛，按年僅增14%。

理想（2015）上月交付4167輛，按月急跌逾六成，按年亦跌25%。今年首4個月共交付35,883輛，按年仍有98%升幅。

三大車企均把交付量下跌歸因於疫情及封城措施。理想聯合創始人沈亞楠表示，集團的製造基地在常州，80%以上的零部件供應商都在長三角，尤其是在上海和崑山。這些地區的疫情嚴重影響集團4月份的生產，導致部分用戶延遲交付。目前集團正與供應鏈伙伴一起恢復產能，旨在縮短用戶等待交貨的時間。

小鵬指集團一直積極應對新冠疫情，因此影響了整體供應鏈、製造及運輸，但4月的交付量仍反映了集團與合作伙伴的努力。蔚來亦指疫情影響生產，集團密切關注形勢對業務及財務狀况的影響。