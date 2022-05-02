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和黃確認競投廣州地皮 事隔10年重返內房市場

【明報專訊】內地「兩集中」供地新模式今年第二年展開，其中廣州首輪集中供地報名已於上周五（4月29日）截止報名。據內媒報道，最搶手的白雲區空港大道中東側地地皮，獲「超人」李嘉誠旗下長江實業（1113）的和記黃埔地產加入戰團競投。本報向和黃發言人查詢，並獲回覆證實有參與競投。意味屬集團自2012年在內地買地後，相隔10年再度重返內地市場。明報記者 周綺琪

據內媒報道，廣州首輪集中供地合共推出18幅地皮，總建築面積達276萬平方米，總起拍總價達367.7億元人民幣。當中空港大道中東側地錄得12家房企報名，除了和黃，中國鐵建（1186）、綠城中國（3900）等11間內地企業亦有參與競投。

早年售內地資產捱轟

和黃早於2005年進軍廣州地產業，隨後多年亦有沾手當地不同項目，惟自2012年斥14.08億元人民幣、購入上海市青浦區趙巷鎮特色居住16號地皮後，集團幾近絕迹內房市場。換言之，上述參與廣州首輪集中供地競投，屬集團相隔10年重返內房市場。

翻查資料，集團於2013年先後出售旗下內地資產，包括廣州荔灣西城都薈以26億元人民幣轉手。當年官媒亦甚為關注其出售內地資產，其中新華社允許成立的「瞭望智庫」於2015年曾在其網站發表一篇名為《別讓李嘉誠跑了》的文章，批評長和系撤走中國資產，屬過橋抽板之舉。當時長和（0001）發言人回應稱，集團並沒有撤資，屬正常的商業行為。

近月頻賣產 英國佔比高

長和系近期在市場頻頻有動作，出售海外多項資產。其中長江和記在今年3月初，向Cellnex出售CK Hutchison Networks在英國的電訊發射塔資產，造價約為37億歐元（約324億港元）。連同有關英國資產，集團已向Cellnex出售奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典等6個國家的電訊發射塔資產和業務權益，涉及總代價為100億歐元。

至於長和系內英國配電業務UK Power Networks，亦於同月獲麥格理及私募基金KKR牽頭財團出價洽購；有關資產估值最高達150億英鎊（約1563億港元）。另長實在3月中以12.1億英鎊（約123.9億港元），售出英國倫敦甲級商廈5 Broadgate。