外賣平台崛起 餐廳東主料與堂食平分秋色

認為平台助捱過疫情衝擊

球哥表示，基於人手及外送範圍所限，餐廳加入第三方外賣平台前，營業額均以堂食為主，相關佔比高逾八成；投身平台後，外賣佔比則增至35%。過去兩年在疫情推動下，港人逐漸習慣外賣文化，餐廳亦於去年8月開設中環街市分店，帶動餐廳整體外賣收入比例錄得65%至70%，相關營業額按年增長兩倍，其中「回頭客」更高達九成。

他坦言，若早年未有加入平台，相信未能撐過肺炎疫情；並預期疫情過後，外賣業務在未來2至3年仍然為餐飲業主要收入來源，其中今年有關收入料可按年增逾兩倍。

本港今年初爆發第五波疫情，本地確診個案急增，導致外送人手緊絀。戶戶送香港區總經理許志賢表示，在社交距離措施及在家工作的情况下，市民對外送服務的需求有所增加，而過去兩年，本地外送員已倍增至逾一萬名，未見人手受影響。

foodpanda推特別獎金穩人手

此外，foodpanda香港董事總經理賴偉昕指出，早前在疫情嚴峻時期，本地外賣需求急增，經營的確受到影響，包括與各合作餐廳、商戶協調服務時間，加上前線送遞員因染疫或擔心受感染，導致送遞人手持續受壓。他表示，集團已適時上調在送遞高峰時間的特別獎金，以鼓勵現有送遞人員，並維持穩定服務。

明報記者 周綺琪