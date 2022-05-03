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TikTok是一個社交媒體現象

TikTok全球大熱香港人暫時還未能夠使用，所以很多Marketers都沒有放太多注意力，最多是在IG上看到轉載的TikTok短片。就算平台沒有在香港流行，但使用者習慣帶動平台的發展，大家應該都可見Instagram越來越TikTok化，短片營銷也在全球品牌火熱討論中，TikTok的現象值得Marketers細心研究。

社交媒體平台TikTok化

TikTok的現象和內容值得Marketers細心分析，連Google都打算將更多TikTok內容放到搜尋結果，死對頭Zuckerberg居然也說一句Social Media的將來會越來越「TikTok化」，大家在不同平台看到TikTok內容時不應該只求「開心」，應盡早研究哪一類內容用什麼執行手法能夠賺得用戶一顆「真心」，或可為品牌在短片營銷高峰前有更好的內容策略。

著重用戶原創內容

UGC - User Generated Content原創內容對Marketers來說應該不陌生，在社交媒體平台上跟傳統媒體最大的分別，就是互動和Engagement。但品牌往往太專注於品牌內容的製作，花在策動用戶原創內容的心力不多，也因為能否鼓勵用戶製作內容實在難以預測和掌握。不過TikTok平台上最熱門的內容，往往是由用戶製作，這也是數碼媒體的大趨勢，品牌應更加強UGC內容策略和Creators的協作關係。

口碑帶動營銷是Social Commerce一部份

Social Commerce和口碑營銷，在TikTok上也領先一籌。Social Commerce不應該單看是否有網上購買和付款功能，如何跟內容和口碑連繫帶動營銷和銷售，造成分享自己買了一件產品，牽動其他人的購物慾，#TikTokMadeMeBuyIt大概可以成為Social Commerce絕頂案例。我覺得Facebook中的淘寶好物分享也有一班死忠，但如何跳出群組的框框，甚至能跳出TikTok平台帶動Amazon的銷售，應該能令品牌不單在社交媒體平台上落廣告，而跟帶動銷售的Creators和建立Community多了一點興趣。

洞悉下一步的使用者習慣

不是每一個新平台品牌都要立即登陸，因為每個平台製作內容其實也會消耗資源。但作為Marketers留意新的平台，親身體驗和了解該平台用戶習慣和成功因素，就算平台未必在當地流行，也可能對未來策略有所啟發，行先一步。

圖片來源：TikTok 網站截圖

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

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