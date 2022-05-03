中概股退市風波 美預留討論空間

料年內5至10隻回流

目前美國證交會（SEC）已公布5批「預定除牌名單」，共涉40家中概股，或會持續增加。李鎮國表示，中企遭列入名單屬「意料之內」，雙方現正就此不斷溝通，相信最終可達「合理」共識。他續指，中方無意放棄美國市場，中概股消失對美國市場發展顯然並無好處，是雙方的協商基礎。他預計，年內會有5至10隻在美上市的中概股回歸本港，若市况配合，今年下半年至明年上半年將會是回流高峰。

他亦提到，SPAC機制能為中概股提供另一赴港上市渠道，對象主要是已遞交主板申請、正排隊上市的企業，以及部分「B股」（未盈利生物科技公司），相信SPAC所建立的生態圈可吸引它們。不過，他不排除已上市的中概股採取該途徑回流，例如月前本地著名網站營運商Hypebeast（0150）反向通過與美國SPAC合併，實現港、美兩地雙重上市。