moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

眾安許洛聖冀虛銀進2.0時代 推財富管理業務

【明報專訊】虛銀眾安（ZA Bank）行政總裁許洛聖最怕人說「燒錢」兩個字，由首批虛銀牌照批出以來，市場慣常說行業「燒錢」，他常回應說「無意義的才是燒錢，但我們的投入都有回報」。眾安銀行初開業時憑藉高現金回贈、高定存年息、高開戶獎賞，打下50萬名用戶的基礎。許洛聖說，不想再給人只有回贈的印象，虛銀要進入2.0時代，要有全面銀行服務。2021年該行虧損5.82億元，他希望這是最高峰，「往後收入可追上來」。

眾安沒有偏離軌道，去年雖然仍處虧損狀態，但用戶數目達50萬，按年升1倍；淨利息收入按年增逾兩倍至8685萬元，淨服務費及佣金收入按年增長45倍至5200萬元，客戶貸款總額升2.7倍至25億元，存款總額升17%至71億元。存款對銀行而言是負債，貸款才是資產，而該行去年的貸存比率為36%，許洛聖希望與市場水平（七至八成）看齊。

投入獲得回報 非單純燒錢

由客戶數量，以至存款及貸款金額，眾安銀行都是8家虛銀中規模最大的，許洛聖確有分量說這不是「燒錢」。不過去年該行虧損金額按年擴大逾六成，3年下來合共蝕逾11億元，而且同業Mox及livi比眾安蝕得更多，令人不禁擔心虛銀的前景，真的沒有陷入惡性循環嗎？許洛聖說，「所以我們更加要推虛銀2.0，讓用戶看到我們的成長，看到虛銀不止是現金回贈。」他希望，去年的投入已是最高峰，未來收入會慢慢追上來，目前該行仍朝着2024年收支平衡的目標前進。

冀2024年收支平衡

所謂虛銀2.0，包括推出財富管理業務。「服務費及佣金收入可為貸款業務提供資本，所以財富管理這市場，一定要打。」該行目前已有證監會一號牌，但他的目標是覆蓋所有產品，愈多愈好，所以如果客戶有需求，他們會繼續申請牌照，「如果有客戶想交易加密貨幣，我們也考慮」。

近年不少傳統銀行改革其財富管理服務，降低成本吸年輕客戶，同時不少新興券商也是送股、零佣等優惠吸客，虛銀進軍財富管理業務，出路何在？許洛聖說，他們會從銷售基金開始入手，香港儲蓄率高，而且目前基金銷售的客戶體驗未臻完善，眾安有空間去發展。「客戶的煩惱不是資訊不足，而是有太多資訊，不懂如何去運用，我們可以利用科技，改善這一點的體驗。」

明報記者 廖毅然