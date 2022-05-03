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安邁：財困企業疫下求生難 不明因素增 白武士趨保守

標籤：經濟

【明報專訊】近年本港經濟備受疫情打擊，專門處理企業重組個案的安邁顧問董事總經理黃詠詩表示，企業求助個案中，資不抵債情况固然普遍，但發現當中涉及欺詐的個案亦見增加，處理更見困難。她提到，現時有意注資入主企業的「白武士」，在疫情下對投資項目比過往更「揀擇」，加上疫情阻礙法院處理程序，估計陷入財困的企業獲救的機會愈來愈低。

明報記者 陳偉燊

黃詠詩接受訪問時表示，公司近年收到的求助個案有所增加，且處理難度更高，當中不單有財困，亦多了涉及欺詐、違反誠信等情况。她指出，隨着愈來愈多企業因資不抵債而要重組，但本港法院工作卻數度因疫情受阻，擔心影響到重組個案進度。

航空業難尋求現金流支援

另一方面，不少有意入主財困企業、俗稱「白武士」的投資者，在疫情諸多不明朗因素下取態趨向保守。黃詠詩提到，現時財困企業要尋求資源，例如航空業要找到願意提供6至12個月現金流支持營運的融資，明顯已較之前困難。她指出，銀行業在應對企業重組時，主要是鼓勵客戶出售非核心資產、攤分還款年期、債務重組甚至重新安排等。

「愈早找專業機構愈好」

她提醒：「最好愈早處理、愈早找專業機構愈好，早些確定重組框架，找來會計師確定現金流狀况，及要判斷應收帳可收回的程度及資產負債表的真實性」，始終企業出事時，手上若擁有現金，「現金為王（Cash is King）」才是真理。

瑞幸重組成功 現金流關鍵

黃詠詩以曾見證過的瑞幸咖啡（美：LKNCY）重組為例，指出當年瑞幸發現有管理層虛報規模達3億美元交易，被勒令從納斯達克退市，但由於瑞幸當機立斷更換管理層，加上成功說服外管局，批准匯款到境外，令公司有足夠現金流處理債務重組工作，最終成功重組。

她又提到，早前森信紙業（0731）債務重組中，首次在中港兩地互認破產程序，希望長遠會協助到更多公司進行重組。

在疫下重組困難背景下，黃詠詩表示，若經濟進一步轉差、疫情持續，不排除更多企業家會選擇「壯士斷臂」，結束企業營運。

她提到，不少在內地有資金困難的民企老闆已掌握「門路」，寧願將在港公司清盤，選擇日後處理好自身問題再「輕裝上路」。

憂18個月未紓財困令退市增

至於上市公司層面方面，黃詠詩表示，現時本港主板上市公司一旦陷入長期停牌，只有18個月解決除牌問題，財困疊加疫情因素，能否趕及在時限內處理成疑，因此擔心陷入面臨退市風險的財困企業個案會不斷增加。