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中匯擬斥千萬 攻倫敦職教學校

標籤：經濟

【明報專訊】主攻職業教育的內地教育股中匯集團（0382）計劃更多元化發展，在未來數年將中等學歷及非學歷職業教育業務比例，提高至各佔最多約兩成。集團首席執行官廖伊曼表示，隨着疫情逐步消退，正研究在倫敦發展職教學校業務，初步估計前期投資約1000萬元（人民幣．下同）。

研多元化發展教育業務

廖伊曼表示，集團原有的高等學歷業務營運的廣東省及四川省校區，可容納10萬名學生，由於目前收生人數僅約7萬名，因此可調動空間發展中等學歷及非學歷職業教育業務，例如提供幼兒教育人才培訓課程，相信比起傳統學歷教育，更容易配合就業市場所需。

上半年斥2.5億資本擴建校區

中匯首席財務官黃成滿補充，現時中等學歷教育業務，佔集團整體收入比例約10%，料在未來數年可以提高至20%；非學歷職教業務的佔比，則會由現有5%以下，提高至將來佔15%至20%水平；兩項業務的毛利率，與集團的高等學歷教育業務的水平會相若。

中匯在上半年度已出資2.5億元資本開支去擴建校區、更新實驗室及舊校設施，黃成滿預期，下半年度的資本開支亦約達2.5億元，但預料明年起資本開支會有所下降。

廖伊曼表示，集團在新加坡、澳洲的學校之外，早於兩年前已部署在倫敦市中心Zone1、Zone2開設學校，隨着疫情消退，有意重啟投資，估計連同招聘人手及設施等，前期投資約1000萬元。