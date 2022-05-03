蘋果遭歐盟控反壟斷 早段跌1% 指濫用市場主導地位 讓Apple Pay受益

歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）表示，迹象顯示蘋果限制第三方接觸為蘋果設備開發移動錢包所需的關鍵技術。她補充說，歐盟委員會初步發現，蘋果可能限制了競爭，為蘋果支付系統帶來好處。若調查最終確認蘋果的行為違反反壟斷條例，蘋果可能面臨高達全球營業額10%的罰款。路透社稱，按去年收入計算，意味罰款可達366億美元，儘管歐盟的處罰很少達到上限。

路透：罰款可達366億美元

歐盟此前也在調查蘋果應用程式商店App Store向軟件開發商徵收最高30%的「蘋果稅」，並拒絕向用戶披露其他支付方式，是否扼殺市場競爭。涉及App Store的調查，是自串流音樂平台Spotify（美：SPOT）兩年多前向歐盟委員會投訴後立案的。

針對蘋果支付的初步調查，歐盟委員會認為蘋果在移動設備市場享有重要的市場力量，並在移動錢包市場佔主導地位。該調查認為，蘋果支付是唯一可在蘋果iOS設備使用必要的NFC技術的移動錢包軟件，蘋果不會讓第三方移動錢包軟件開發人員接觸這些數據。

歐盟委員會向蘋果發出反對聲明（Statement of Objections），這實際上是歐盟委員會認為蘋果違反競爭法規的清單，屬於針對蘋果的反壟斷指控的初步階段。

蘋果:已確保市場公平使用NFC

蘋果公司表示，設計蘋果支付的目的，是為用戶提供簡單、安全的數碼方式，展示自己的支付卡，並讓金融機構為客戶提供非接觸式支付。該公司稱，蘋果支付只是歐洲消費者可用的眾多支付選項之一，並已確保市場公平使用NFC，蘋果將繼續與歐盟委員會合作，確保歐洲消費者能在安全可靠的環境，使用他們選擇的支付方式。

韋斯塔格爾稱，移動支付在數碼經濟的作用迅速增長，消費者從競爭激烈的創新支付環境中受益，對歐洲支付市場的整合非常重要。

（綜合報道）

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