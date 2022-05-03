moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

巴菲特自爆年初趁低掃貨 47億增持蘋果

【明報專訊】「股神」巴菲特向以「在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼」投資哲學著名。91歲的巴郡（美：BRK.A；BRK.B）行政總裁巴菲特向CNBC透露，他在蘋果（美：AAPL）股價首季連跌3天後出手撈底，購入價值6億美元（約47億港元）的蘋果股票。巴菲特還抱怨買得不夠，「不幸的是股價回升了，所以我停了手，否則誰知道我們會買多少？」

由於投資者憂慮利率上升及供應鏈受限，令蘋果股價受壓，為巴菲特造就買入的機會。蘋果曾在1月連跌8天，在首季更曾多次連跌3天，首季股價最終下滑約2%。巴郡於2016年在投資組合經理庫姆斯（Todd Combs）和韋希勒（Ted Weschler）的影響下開始購入蘋果股票，目前是巴郡最重倉的股票。截至3月底，巴郡的蘋果股票持倉市值達1591億美元，約佔巴郡股票投資組合的40%。

巴菲特曾稱，蘋果是巴郡的支柱之一，是僅次於保險業務的巴郡第二大重要業務。他表示，很喜歡蘋果的股票回購策略，讓其不必動手就增加收益。蘋果上周表示，已授權價值900億美元的股票回購。巴郡每年平均從蘋果獲發約7.75億美元的股息。

親拍板增持動視暴雪至9.5%

巴菲特周末在巴郡股東大會亦透露，將在動視暴雪（美：ATVI）的持股量，由去年底的2%左右，提高至9.5%，並表示增持決定是由他親自拍板。

巴菲特稱，是他的投資組合經理在微軟（美：MSFT）宣布收購動視暴雪前建倉，但他認為動視暴雪的股價遠低於收購價，因此決定大幅加倉。

不過巴菲特也承認此舉有冒險成分，「若交易達成，我們賺錢，否則誰知道會怎樣」。巴郡在今年第一季跌市期間購入超過510億美元的股票，包括雪佛龍（美：CVX）、惠普（美： HPQ）和西方石油（美：OXY），有別於去年巴郡淨沽出74億美元的股票。

（綜合報道）

[國際金融]