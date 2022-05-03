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梁天卓：小朋友未能接種疫苗怎麼辦？

【明報專訊】政府早於1月宣布放寬新冠疫苗接種年齡，5至11歲兒童可由1月21日起接種科興疫苗。有見第5波疫情持續爆發，政府2月13日再宣布，將科興疫苗最低接種年齡由2月15日起降至3歲。即使如此，3歲以下小朋友仍未能接種疫苗，他們的家長可能會問：「我們的小朋友安全嗎？我們需要整天和他們「困獸鬥」嗎？還是我們其實可以正常生活？」

美國疾控中心上月初發表了一篇名為"Incidence Rates and Clinical Outcomes of SARS-CoV-2 Infection With the Omicron and Delta Variants in Children Younger Than 5 Years in the US"的報告，這份研究追查了在Delta和Omicron變種期間2.2萬名0至4歲確診的小朋友，結果顯示約1.76%確診Omicron變種的小朋友需要留院，約0.17%需要送往加護病房。

要留意的是，因這班小朋友本身已帶病徵，從統計學角度來看這2.2萬名確診的小朋友並不是一個隨機樣本，換句話說1.76%的入院率和0.17%的入加護病房率是高估了。

一個撇除計算真實確診數字的麻煩是直接計算每10萬人（不論有否確診）入院數字。根據目前（執筆時是4月底）美國疾控中心估算，每星期每10萬名4歲或以下的兒童只有約1至2人因感染新冠病毒入院，這數字跟現時因流感入院的同齡兒童其實差不多。

小朋友中招後長遠影響不容忽視

當然，有父母可能會問：中招後即使短時間內的入院率不高，但它的長遠影響仍不可忽視。的確，我們不時聽到有人確診康復後仍然有各種各樣的後遺症，小朋友中招後會否都有所謂的Long COVID呢？

目前為止，有關小朋友Long COVID的研究並不多。最近一篇在醫學期刊發表的論文"How Common is Long COVID in Children and Adolescents?"就比較14篇有關的研究，發現絕大部分的研究方法都有問題，其中不少的研究都缺乏一個沒有確診過的小朋友的對照組（control group），而在其中4篇有對照組作比較的研究裏，研究人員發現小朋友（尤其是4歲以下）基本上都不存在Long COVID的問題。

在這裏我「利申」一下：我的那位2歲不到（因此未合資格打疫苗）的小兒在1月時已確診，病情並不嚴重，大約一星期就完全康復，現在我們在美國並沒有特別讓他留在家中「困獸鬥」。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

[梁天卓 經濟學爸]