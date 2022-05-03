moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

鄒健宏：信用卡可購NFT 突破巿場樽頸位

【明報專訊】「如果突破到呢個樽頸位，咁就大把世界。」專家的評論有時模棱兩可，着眼點其實係點樣突破樽頸位，對嗎？投資NFT有沒有要突破的樽頸位？阻力一定係需要先購買Crypto Currency，並不是各個階層的市民懂得使用，那如何是好？OpenSea作為全球最熱門的 NFT二手交易創作平台，最近加入了信用卡付款功能，究竟是否能令用戶大增、突破加密貨幣的用戶社群？

第三方支付分杯羹 賺手續網絡費

OpenSea於4月初加入第三方支付服務MoonPay，允許用戶以傳統的支付方式，包括信用卡或銀行轉帳增值加密貨幣至加密錢包，及於購買NFT時可以直接付款。此舉實際上是以信用卡或現金購買加密貨幣如ETH（以太幣） 再結帳，因此會產生兌換率；筆者實測MoonPay匯率比巿價要高出約3.5%，另收手續費及網絡費用，加起來約需多付4%至5%，其實並不划算。OpenSea已在所有交易中收取高達2.5%的手續費，而MoonPay再從中分一杯羹，隨時比用戶直接以加密貨幣購買NFT的費用要高出許多。

另外值得留意的是開立MoonPay帳戶時需提供個人私隱資料，與加密貨幣匿名的性質有點背道而馳。不過這個卻成為了MoonPay的生招牌，甚至推出「NFT禮賓服務」，幫助名人購買NFT和加密貨幣；例如早前 MoonPay替麥當娜以564,000美元購買BAYC加入元宇宙等。名人直接使用傳統支付方式購買便可，這不單為其在名人圈打開市場，更可藉名人效應吸引更多用戶加入購買NFT的行列，令一眾項目發起人增加產品售出的機會。

料刺激NFT交投更活躍

第三方支付為沒有使用加密貨幣習慣的用家提供方便，不單省卻了穿梭不同交易所兌換及傳送加密貨幣的工序，同時免卻了日常儲存加密貨幣的幣價波動風險（有時候一天可以有10%至30%波動不等），惟用家仍須持有個人加密貨幣錢包用以登入平台及保存NFT，以及承擔MoonPay額外費用和透露個人資訊。但隨着服務開展，筆者相信MoonPay日後會推出NFT託管功能，屆時客戶不需要擁有個人加密貨幣錢包也可在OpenSea自由買賣NFT。

總括而言，新功能將購買NFT流程簡易化，從而將巿場普及吸引到更多潛在投資者，相信會令NFT在OpenSea上交投更活躍，突破了市場的樽頸位，咁就大把世界啦！

香港數碼資產學會幹事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄒健宏 加密解碼]