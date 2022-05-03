何啟聰：博技術反彈 匯控購29040

看好騰訊後市可向上挑戰400元關口，可留意騰訊購29503，行使價460.20元，2022年8月到期； 相反看淡騰訊或未能企穩於380元之上，則可留意騰訊沽12418，行使價280元，2022年9月到期。

雖然科技股周五走高，但舊經濟股在全球通脹陰霾，以及經濟增長減慢的憂慮下偏軟，匯控（0005）周五延續績後弱勢，未能隨大市反彈，險守48元關口，後市留意能否先守穩此位後出現技術反彈。如看好可留意匯控購29040，行使價55.93元，22年8月到期；或匯控牛52357，收回價45.18元，行使價44.18元。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]