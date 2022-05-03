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摩根大通亞洲：對冲持倉風險 納指沽10382

【明報專訊】美國大型科技股相繼公布業績，美股走勢繼續反覆波動。蘋果（美：AAPL）管理層對前景展望較負面，表明受供應問題影響，料今個財季收入最多減80億美元。至於亞馬遜（美：AMZN）首季收入增長見20年以來最慢，加上成本上升影響，首季錄得虧損，並預告未來數月仍有挑戰，股價於公布業績後的延長交易時段隨即受壓。

4月份以來三大指數以納指100的表現最差，截至上周四累積跌幅達9%，道指及標指則分別跌約2%及5%。納指近日曾再下試13,000點關鍵技術位，此關口為今年2月、3月及去年5月低位。如投資者認為納指現水平值博，看好可參考納指購10376，行使價14,100點，實際槓桿約7倍；相反，如認為息口上升及大型科技股前景或轉差將利淡指數表現，看淡或對冲持倉風險可留意納指沽10382，行使價10,500點，實際槓桿約6倍。以上產品均為今年9月16日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]