陳永傑：美聯儲加息料中性居多

布拉德強調，聯儲局應迅速採取行動，在今年底前將基準利率提高到3.5厘左右，其間可以多次加息0.5厘，並且不應排除一次過加息0.75厘可能性，以應對高通脹。

布拉德表示，美國通脹極高，處於令人難接受水平，有必要以進取行動，盡快讓利率回復至中性水平。據針對聯儲局官員的調查顯示，利率中性水平應為2.4厘。他認為，即使聯儲局進取地加息，美國經濟也不會陷入衰退，今年內失業率仍會下跌，由現時的3.6%降至3%以下。

埃文斯指出，聯儲局今年一連串加息或包括兩次加息0.5厘，但認為沒有必要進行更大幅度的加息。埃文斯預計，今年底政策利率目標範圍將會上調到2.25厘至2.5厘，亦即中性利率水平。

如果通脹仍然居高不下，進一步加息。3月份通脹率升至8.5%，埃文斯提到二手車等部分商品通脹有所放緩，如情况持續，可能有助降低整體通脹率。

置業人士要注意加息發展

博斯蒂克表示，關注加息對美國經濟復蘇的影響，聯儲局態度應審慎，不宜過快加息，以免阻礙復蘇。博斯蒂克認為，聯邦基金利率可能升至1.75厘，便達至中性水平。

聯儲局內有鷹鴿兩派之分，加息要經過投票決定，預計加息度不會太極端，中性居多，本港置業人士要注意加息發展。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]