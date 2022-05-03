廖偉強：移民潮難撼動樓市

其實當年所謂的移民，很多是把妻子及子女送去外國，自己做「太空人」兩邊奔走，目的是想擁有外國護照保障未來；但有些選擇舉家移民，將香港的資產全部賣掉，資金轉移到外國去購買當地的房屋及作生活費，這些移民人士大部分已回流香港。

今次是第二次移民潮，在2019年社會運動之後開始。香港在翌年6月30日實施《國安法》，部分曾經參加社會運動的市民，擔心被秋後算帳，或對前景沒信心，所以選擇移民；這股移民潮至今仍然未停止。

可能有人會問，移民潮會否令香港未來人才不足，或購買力不足，對香港房地產構成負面影響？筆者認為，移民潮或多或少有負面影響，但大家要明白，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場；而且，按香港每年房地產購買量，只要有1%港人有能力並入市，已經足夠消耗全年供應及數量。

此外，在這幾年政府不斷放寬按揭保險的樓價成數上限，目前已經伸延至1000萬元內只需要一成首期就可上車，這些的希望及購買動力，足以令到「人人上車」的機會增加。其實，每一個年輕人畢業後，只需要在社會努力工作及打拼，犧牲部分吃喝玩樂的時間，減少生活上的消費去努力儲備金錢，就有機會上車。除了每年的儲備之外，更加可以在工作上職級的遞升，當然有些少穩健及靈活的投資亦可以，這樣的奮鬥期絕對有機會且容易上車！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]