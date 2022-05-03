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布少明：政經穩定 催旺樓市

標籤：布少明

【明報專訊】日前特首候選人李家超正式公布政綱，表明將會有4個綱領，當中包括強化政府治理能力及提升管治能力等，但重中之重是，候任特首表明未來土地及房屋供應將「提速、提效、提量」，對未來本港政局及樓市起穩定作用，加上盛傳中美正研究避免中概股退市的方案。多個利好消息帶動下，港股應聲急升，反映政穩市升，樓市後市形勢一片大好。

另一邊廂，一手再展熱浪，二手交投亦顯著回升。由美聯統計的35屋苑上周二手成交量仍然逼近百宗。若以近5周合計，平均每周交投高達127宗，遠高於今年首12周，平均每周僅錄得56宗，可見二手市場之旺熱。樓價方面，隨着新冠確診人數由高位回落，連同新按保效應下，購買力釋放，二手交投已顯著回升，樓市氣氛好轉，其後更令樓價低位回升。可以說，樓市最壞的時刻已過，價量齊彈升是理所當然。至於彈升的幅度及力度，則要視乎多個因素，包括疫情、環球及香港的經濟環境、加息，以及房屋供應的多寡。

估計第二季新盤銷售量將回升至4,500伙，屆時有望紓緩新供應積存的情况；另一方面，今年首季已批出土地可隨時動工項目的單位數目則錄1.5萬伙，重返14年第四季後的逾7年的低位。值得留意，近年未來3至4年新供應得以攀升，主要來自賣地計劃的私人發展/重建項目類別帶動。從數字層面來看，短期房屋供應仍然維持近年的水平，未見有大增的迹象。此時候任特首提出房屋供應將「提速、提效、提量」，為後市提出一個明確的方向，如能落實方案，加倍穩定房屋供應及樓價，相可令本港樓市更健康，對香港的經濟是一大利好。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]