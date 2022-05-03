moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

馬泰陽：新盤帶動 次季交投勢V彈

標籤：馬泰陽

【明報專訊】發展商重啟新盤銷售步伐，4月新盤推售浪接浪，樓市氣氛重回熾熱，帶動整體樓市氣氛。以疫情後首個開賣的啟德新盤為例，首日開售旋即報捷，反映市民入市意欲強勁。現時一手新盤均以貼市價開售，發展商普遍採先價後量策略，相信有提價空間。

事實上，市民對樓市的看法由疫情爆發時悲觀轉趨樂觀，並睇好後市。本行在4月中進行市民置業意向調查，共收回309份有效問卷，就對未來12個月樓價走勢看法，調查發現有約36.2%受訪者認為樓價走勢會向上，較上一季度上升約7.8個百分點，創3季新高兼創有紀錄以來的第三高；睇淡樓價的按季跌約8.6個百分點至約33.7%，其餘三成人預期樓價平穩，今季睇好比例佔多，與上季睇淡比例佔多數的情况明顯逆轉。根據過往經驗，在疫情初期樓價會受壓而下調，但疫情緩和後，樓價便會由低位回升。因此，隨着第五波疫情逐漸回落，二手樓價拍數隨即回穩，預料樓價將會逐步回升，相信次季有望收復失地。調查亦發現，有約51.1%的受訪者認為房地產是最穩健的投資，並首度升穿五成，創自2020年第三季有紀錄以來新高，並蟬聯8個季度為最穩健的投資首選項目。由此可見，即使面對經濟下行，市民仍然會選擇投資磚頭保值。

近日一手百花齊放，多個新盤的參觀人流眾多；而二手交投暢旺，減價盤較上月減少，筆者認為過去幾個月市場上所積聚的購買力已逐一釋放，在一手及二手的帶動下，增加了買家的入市意欲，加上內地人民銀行近期積極向市場放水，帶動市場氣氛向好，相信整體樓市氣氛會回復疫情前般熱鬧。預料交投及成交價於次季將會呈「U形」甚至「V形」反彈。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]