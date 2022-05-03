馬泰陽：新盤帶動 次季交投勢V彈

事實上，市民對樓市的看法由疫情爆發時悲觀轉趨樂觀，並睇好後市。本行在4月中進行市民置業意向調查，共收回309份有效問卷，就對未來12個月樓價走勢看法，調查發現有約36.2%受訪者認為樓價走勢會向上，較上一季度上升約7.8個百分點，創3季新高兼創有紀錄以來的第三高；睇淡樓價的按季跌約8.6個百分點至約33.7%，其餘三成人預期樓價平穩，今季睇好比例佔多，與上季睇淡比例佔多數的情况明顯逆轉。根據過往經驗，在疫情初期樓價會受壓而下調，但疫情緩和後，樓價便會由低位回升。因此，隨着第五波疫情逐漸回落，二手樓價拍數隨即回穩，預料樓價將會逐步回升，相信次季有望收復失地。調查亦發現，有約51.1%的受訪者認為房地產是最穩健的投資，並首度升穿五成，創自2020年第三季有紀錄以來新高，並蟬聯8個季度為最穩健的投資首選項目。由此可見，即使面對經濟下行，市民仍然會選擇投資磚頭保值。

近日一手百花齊放，多個新盤的參觀人流眾多；而二手交投暢旺，減價盤較上月減少，筆者認為過去幾個月市場上所積聚的購買力已逐一釋放，在一手及二手的帶動下，增加了買家的入市意欲，加上內地人民銀行近期積極向市場放水，帶動市場氣氛向好，相信整體樓市氣氛會回復疫情前般熱鬧。預料交投及成交價於次季將會呈「U形」甚至「V形」反彈。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]