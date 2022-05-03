moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

綠債風險低抗通脹

【明報專訊】能源價格高企令通脹升溫，準退休人士為未來抗通脹作準備，不妨尋找高息產品。其中近期較熱門選擇是政府發行的綠色債券，該債券投資期為3年，息率與通脹掛鈎，並提供保證回報2.5厘，即每手1萬元每年至少可獲250元利息，放3年後每手最少可獲750元利息，可算是回報穩定、風險低，同時可抗通脹的投資選擇。除持有至到期外，應否考慮在上市當日沽出，以賺取升幅？理財專家則建議，若預期通脹升溫，可以先認購綠債，之後再認購通脹掛鈎債券或綠色基金。

明報記者 龍彩霞

綠色債券2022與即將推出的新一批通脹掛鈎債券（iBond）相比，哪個回報更吸引？富途表示，首兩日綠債認購反應較去年iBond同期更為熱烈，截至4月29日下午6時，通過富途平台認購的人數達3.2萬，認購金額逾15.8億元，平均認購5手，有客戶最高認購300手。

回報與通脹掛鈎 適合「佛系」投資者

富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，儘管全球主要經濟體步入加息周期，與通脹掛鈎的綠債是近乎零風險的投資產品，對「佛系」投資者，或有需要分散投資的人來說仍然具有吸引力，建議投資者可善用低息甚至零息孖展認購，全家出動，退休者由於投資應以低風險產品為主，故不妨認購。

東驥董事總經理龐寶林表示，退休人士的投資回報最好跟上通脹，而綠債有機會賺頭蝕尾，因預期美國加息步伐加快，下年料已加至3厘水平。他認為，成功認購可以趁首日高開沽出，而可以等iBond推出再換馬，因為高通脹情况或會持續2至3年時間。

龐寶林：首日高開可沽 待換馬新iBond

當然，他亦指出投資綠色債券，可以將資金用於特定的環境項目，以帶來正面影響。與一般的債券相比，綠色債券沒有太大分別，同樣涉及發行年期、票息率和償債次序等，可以說目前綠色債券與一般債券在定價或流動性方面並無顯著差別。綠色零售債券的年期為3年，每半年派息一次，息率與本港通脹掛鈎（浮息），保證息率2.5厘（定息），並會於聯交所上市和買賣。

另類穩陣投資 可留意ESG基金

綠色及可持續金融已經不再限於小眾，市場上有愈來愈多相關的金融產品，可讓散戶參與。有興趣的朋友可以瀏覽證監會網站的環境、社會及管治（ESG）基金列表，尋找獲得證監會認可的ESG基金。

至於風險方面，投資綠色債券與投資在一般債券也大致相同，風險在於債券發行人的潛在違約機率，與發債所得支持的項目沒有直接關係。以信貸質素而言，綠色債券更是相當優質的選擇。以市場常用的美銀美林綠色債券指數基準而言，有高達21%的債券權重屬於AAA的最高評級，另有26%屬AA級，27%屬A級。一般而言，債券的信貸評級愈高，其潛在的違約風險及波幅也相對低。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]