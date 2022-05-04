港首季經濟收縮4%遜預期 消費投資出口齊跌 分析料次季續受壓

明報記者 陳麗歡

在上季本港GDP組成部分中，私人消費開支下跌5.4%；投資則連續兩季下跌，上季跌幅擴大至8.3%；貨品出口按年下跌4.5%；貨品進口則下跌5.9%。政府消費開支則是上季唯一增長的項目，按年增長5.9%。政府發言人表示，通脹高企、烏俄局勢等因素打擊上季經濟，影響將持續至今季，惟隨着本地疫情逐漸減退，相信將有一定幫助。

星展銀行香港經濟師謝家曦認為，首季經濟跌幅比預期大，當中主要與佔香港經濟比重高達60%的消費跌幅較大有關，但相信隨着放寬社交距離措施，消費會逐步好轉。不過，外圍疫情環境複雜，如內地省市受疫情影響而需要檢疫及封關，恐影響到未來幾個月出口，因此將相應修訂第二季經濟預測，估計將連續兩季陷收縮。

港府派消費券 私人消費本季料回升

大新銀行高級經濟師溫嘉煒認為，本港首季經濟在私人消費及投資均見萎縮，其中私人消費開支及投資是拖累增長的主要因素，反映第五波疫情對經濟打擊，加上3月份內地部分地區大幅收緊疫情防控措施，以及環球供應鏈瓶頸問題持續，貨物出口亦由升轉跌，進一步拖累本港經濟活動。

展望本季，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，港府在4月派發消費券，以及放寬社交措施，估計私人消費開支會提升，惟預料投資方面仍會持續下跌，本季整體GDP跌幅料收窄。他提到，第二季進出口將較第一季好轉，但整體表現仍然較弱；本港作為內地產品的轉口港，上海3月下旬實施封城，至今仍未完全解封，當地廠房生產受到影響，產品的出口進度亦會受到拖累，將在今季反映。

分析：內地控疫料影響次季表現

溫嘉煒亦認為，雖然本地消費今季可望回穩，但外在環境仍有眾多不明朗因素，預料第二季GDP按年將輕微收縮0.2%。不過，內地疫情防控措施短期內未必可大幅放寬，加上商品價格繼續在高位徘徊，以及美國加息與烏俄戰爭可能拖累環球增長，或會繼續影響本港貿易表現。