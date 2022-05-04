moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港首季經濟收縮4%遜預期 消費投資出口齊跌 分析料次季續受壓

【明報專訊】統計處昨日公布本港今年首季本地生產總值（GDP）預先估計數字，期內按年下跌4%，跌幅高於市場預期的1.9%，是自2020年第四季後再度出現經濟收縮（見圖）。季內除政府開支外，私人消費、投資及淨出口均下滑，當中投資更是連跌兩季，按年跌幅擴大至8.3%，是2020年第三季以來最厲害。有經濟師預料，本港今季經濟雖會改善，但仍將連續兩季收縮，主要由於本港經濟仍受內地封城、美國加息、俄烏衝突的外圍因素影響。

明報記者 陳麗歡

在上季本港GDP組成部分中，私人消費開支下跌5.4%；投資則連續兩季下跌，上季跌幅擴大至8.3%；貨品出口按年下跌4.5%；貨品進口則下跌5.9%。政府消費開支則是上季唯一增長的項目，按年增長5.9%。政府發言人表示，通脹高企、烏俄局勢等因素打擊上季經濟，影響將持續至今季，惟隨着本地疫情逐漸減退，相信將有一定幫助。

星展銀行香港經濟師謝家曦認為，首季經濟跌幅比預期大，當中主要與佔香港經濟比重高達60%的消費跌幅較大有關，但相信隨着放寬社交距離措施，消費會逐步好轉。不過，外圍疫情環境複雜，如內地省市受疫情影響而需要檢疫及封關，恐影響到未來幾個月出口，因此將相應修訂第二季經濟預測，估計將連續兩季陷收縮。

港府派消費券 私人消費本季料回升

大新銀行高級經濟師溫嘉煒認為，本港首季經濟在私人消費及投資均見萎縮，其中私人消費開支及投資是拖累增長的主要因素，反映第五波疫情對經濟打擊，加上3月份內地部分地區大幅收緊疫情防控措施，以及環球供應鏈瓶頸問題持續，貨物出口亦由升轉跌，進一步拖累本港經濟活動。

展望本季，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，港府在4月派發消費券，以及放寬社交措施，估計私人消費開支會提升，惟預料投資方面仍會持續下跌，本季整體GDP跌幅料收窄。他提到，第二季進出口將較第一季好轉，但整體表現仍然較弱；本港作為內地產品的轉口港，上海3月下旬實施封城，至今仍未完全解封，當地廠房生產受到影響，產品的出口進度亦會受到拖累，將在今季反映。

分析：內地控疫料影響次季表現

溫嘉煒亦認為，雖然本地消費今季可望回穩，但外在環境仍有眾多不明朗因素，預料第二季GDP按年將輕微收縮0.2%。不過，內地疫情防控措施短期內未必可大幅放寬，加上商品價格繼續在高位徘徊，以及美國加息與烏俄戰爭可能拖累環球增長，或會繼續影響本港貿易表現。