港息調升速度 金管局料比上輪快

不能用利率刺激經濟 盼財政政策加把力

昨日港匯低見7.8489，距弱方兌換保證7.85僅約10點子（1元等於1萬點子）。目前1個月美元拆息較1個月港元拆息高0.6厘（見圖），已與2018年9月匯豐銀行上調最優惠利率前相若。他提到，匯率的穩定對香港很重要，因此要維持聯繫匯率，以致不能同時用利率刺激經濟。但他相信香港財政儲備豐裕，有能力以財政政策支撐，例如最近推出的消費券，及其他政府投資。

至於市民關心的供樓利率，他相信由本港息口（主要為HIBOR）上升以至最優惠利率上調，中間也會有一段緩衝期。早前樓價下跌，以致首季本港的負資產宗數增加，余偉文指出，負資產數字必然受樓市調整影響，但估計未來宗數不會多。他亦強調八成或以上高成數按揭只佔整體按揭很小部分，而且制度要求這些借款人要自住、符合供款入息要求、部分須符合壓力測試，因此他們的供款能力強，風險可控。

余偉文稱，樓市受很多不同原因影響，加息只是其中一部分，供求關係也很重要。目前看來，樓市周期沒有改變，暫時未見金管局有需要調整逆周期政策。