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澳博首季虧損擴 手頭現金不足18億 瑞信：已獲澳娛承諾提供50億備用信貸

標籤：經濟

【明報專訊】3月份起內地多個城市陸續因疫情封城，訪澳旅客再度受制嚴格檢疫措施，澳博（0880）及美高梅中國（2282）首季業績均見受壓。當中現金狀况已被高度關注的澳博，上季度虧損擴大至12.82億元，加上隨着上葡京開業，上季「燒錢」加劇，至3月底止手頭現金降至17.5億元，單季減少近16億元，為上市新低，資金壓力進一步增加。不過，瑞信發表報告，指澳博已獲控股股東澳娛承諾提供50億元備用信貸，作為臨時流動性安排，但未有具體條款。

明報記者 陳偉燊

評級機構穩迪及標準普爾早前已發表報告，關注澳博再融資存在不確定性，集團昨日披露，至今年3月底止手頭現金下降至17.5億元，單季減少約15.98億元，至於負債則增至228.1億元，為上市新高。澳博重申，會於本季度內完成約133億元貸款再融資，將債務到期日延至明年2月28日。摩根大通早前曾發表報告，澳博的流動性較令人憂慮，料只夠未來6個月所需，比同業低。

蘇樹輝：致力成本控制 效益提升

澳博上季錄得淨博彩收益約23.5億元，按年跌2.6%，扣除息稅折舊攤銷前虧損（LBITDA）顯著擴大至4.74億元。期內上葡京及新葡京分別錄得約2.16億元及1.43億元LBITDA，新葡京LBITDA按年收窄。季內貴賓博彩收益按年減少29.1%至3.44億元，中場博彩收益微增0.3%至20.58億元。澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，他們對最終迎來復蘇，以及對旗下澳娛綜合獲批賭牌超越2022年充滿信心，除不斷為上葡京增添零售和餐飲元素，亦致力於成本控制和效益提升。

澳門美高梅EBITDA跌近一成

同日公布季績的美高梅，首季度除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年跌45.8%至4574.6萬元，總收益跌近9%至20.93億元，當中主要由於澳門在旅遊及入境設嚴格限制影響所致。

集團旗下娛樂場中，澳門美高梅EBITDA按年跌近一成至1.53億元，美獅美高梅虧損按年擴大至1.07億元。貴賓博彩贏額按年大跌71%至2300萬美元，中場贏額微增5%，達2.39億美元。

在疫情持續下，過去一年濠賭股手頭現金普遍減少，當中除銀河娛樂（0027）外，其他濠賭股負債普遍上升，並且以較長到期融資支持營運。