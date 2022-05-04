紅杉資本再沽美團 1個月套現逾120億

恒指昨升12點 連升5日

港股「五窮月」開局走勢反覆，恒指昨日低開161點，全日轉跌為升12點或0.06%，收報21,101點，連升5日。國指跌31點或0.4%，報7267點。科指收報4409點，跌1.4%。

本地金融股昨日領漲大市，中銀香港（2388）績後急升4.7%，收報30元，為升幅最大藍籌。匯控（0005）升2.6%，渣打（2888）也升2.3%。中資科技股則由於內媒報道「馬某被捕」，令阿里巴巴（9988）等科技股受壓，雖然其後官媒澄清與馬雲、馬化騰等科企巨頭無關，但京東仍跌逾半成，阿里收市跌1.7%；騰訊（0700）收升0.7%，美團則微升0.2%。【相關新聞刊A12】

據聯交所資料顯示，沈南鵬上月27日以平均每股144.78元，場外沽出近4245.72萬股美團股份，套現約61.47億元。至上周五（4月29日）再透過場內交易，以平均每股159.497元，減持美團50萬股，套現近8000萬元。總計兩天，沈南鵬累沽美團8024.85萬股，套現62.26億元；持股量由3.98%跌至3.19%。

沈南鵬在3月底起已曾兩度沽出美團股份，套現近60億元。今次減持後，沈南鵬旗下紅杉資本仍持有約1.76億股美團股份，以昨日收市價計，市值約303.13億元。

劉強東兩度減持京東健康套4.4億

至於劉強東則兩度減持系內京東健康，據聯交所資料顯示，劉強東上周五透過場內交易，減持384.28萬股京東健康，平均每股作價50.67元，套現1.95億元；至昨日再透過場外交易，以平均每股作價49元，減持499.76萬股京東健康，涉及2.45億元。劉強東兩次沽貨累計套現4.4億元，持股由68.94%下降至68.66%。