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Apple Car傳鴻海組裝 售價78萬起

標籤：經濟

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）旗下Apple Car電動車團隊早前市傳已解散一段時間，惟知名爆料客LeaksApplePro引述消息稱，集團仍繼續推進電動車開發項目「Project Titan」，目標在2025年前發表電動車，並會將定位瞄準高端市場，料售價達10萬美元（約78萬港元）或以上。另有傳集團有意交由主要代工商鴻海組裝。

綜合外媒報道，由於多個項目負責人離職，導致蘋果Apple Car開發項目未有完全按照計劃進行，惟有關人事變動對相關項目影響未見十分嚴峻。報道又指出，集團電動車生產合作方包括豐田、Lexus、現代及起亞，但最可能交予鴻海組裝，目前預計最快於2024年底或2025年發表Apple Car。

主攻高端市場 傳以iPhone作鑰匙

另外，有業界人士透露，Apple Car主攻高端市場，料與電動車龍頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）旗下豪華車款「Model S」競爭。據了解，Apple Car將使用更多鈦合金等高性能的金屬材料，亦有機會放棄使用傳統汽車鑰匙，改以iPhone作鑰匙，意味車主或需為iPhone用家才能使用Apple Car。

此前，著名蘋果分析師郭明錤曾於今年3月發推文指出，Apple Car團隊已解散一段時間；並稱若集團要實現在2025年量產的目標，則需在3至6個月內重組團隊。