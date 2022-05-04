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美長債息升穿3厘 逾3年高 儲局本周勢加息半厘兼縮表

【明報專訊】市場等待聯儲局在本周會議大幅加息半厘，並可能公布縮表路徑。根據3月的會議紀錄，聯儲局官員同意每月縮減最多950億美元資產。美國10年期國債孳息率昨連續第二天一度升穿3厘（見圖），創2018年底以來高位。市場預期歐洲央行最早在7月開始加息，德國10年期國債孳息率昨曾升穿1厘，是2015年以來首次。

美國10年期國債孳息率是房貸，以至學生貸款等各種借貸成本的參考指標。在過去半個世紀的大部分時間，美國10年期國債孳息率遠高於3厘，在1980年代更超過15厘。但在過去10年，只有64次收市價高於3厘，反映美國的經濟及通脹增長緩慢，直至近期出現改變。

過去10年僅64次收市逾3厘

受收緊貨幣政策的預期影響，美國國債、企業債券及地方政府債券的價格下滑，孳息率上升，以應對聯儲局為控制通脹而提高利率的舉措，金融環境已開始收緊。追蹤美國國債、高評級企業債券及按揭抵押證券（MBS）的彭博綜合債券指數，在今年截至上月底的回報率為負9.5%。

當前美國勞動力市場極度繃緊，通脹在40年高位徘徊，促使聯儲局發出迅速加息的信號。利率衍生品的數據顯示，投資者預計聯儲局明年將聯邦基金利率，由目前介乎0.25至0.5厘的水平，提升至略高於3厘。部分分析師更預期，聯邦基金利率要提升至顯著高於3厘才足以遏抑通脹，預示美債沽壓仍可能持續。

日圓貶值 日資流出美債

在美國國債市場動盪之際，日本機構投資者往往施以援手，但今次有點不同。聯儲局的鷹派政策，與日本央行的超級寬鬆政策背道而馳，令日圓兌每美元跌破130關口，在20年低位徘徊。這意味日本投資者需支付更高的成本購買美債，抵消了美國名義孳息率上升的吸引力。

BMO資本市場基於最新數據推算，日本投資者過去3個月減持近600億美元的美國國債。分析認為，除非美國10年期國債孳息率穩處於3厘以上，否則海外投資者仍可能沽出美債。

對冲基金：通脹回至4%才放寬

對冲基金Citadel創辦人格里芬（Ken Griffin）指出，若美國通脹率在年底回落至4%，聯儲局才能放寬緊縮政策，避免美國經濟陷入衰退。若通脹率保持在接近或高於目前的8.5%水平，聯儲局將不得不大力煞車，使經濟陷入衰退。

他認為美國勞動力市場嚴重求過於供，給工資帶來顯著的上行壓力，令通脹加劇。昨公布的美國職位空缺及勞工流動調查報告（JOLTS）顯示，3月職位空缺達1154.9萬個，再創新高。職位空缺較可聘用的工人數目多出560萬個，同樣是紀錄高位。

歐元區3月PPI按年升36.8%

此外，歐元區的潛在通脹壓力加劇，3月生產者物價指數（PPI）按月升5.3%，按年升36.8%，創歷來最大升幅。市場觀望歐洲央行稍後加息。

（綜合報道）

[國際金融]