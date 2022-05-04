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輝瑞受惠新冠藥 首季賺608億升61%

【明報專訊】由於新冠疫苗及新冠口服藥Paxlovid的銷售強勁，美國藥廠輝瑞（Pfizer）（美：PFE）第一季收入按年增長77%，至超過250億美元，利潤按年增長61%至78億美元（約608億港元）。經調整每股盈利按年增72%至1.62美元。儘管首季收入及盈利勝預期，但鑑於研發成本高企及匯率變化，輝瑞下調今年的盈利指引，預計今年每股盈利介乎6.25至6.45美元，低於此前預期的每股6.35至6.55美元。輝瑞股價午夜前升逾2%。

輝瑞重申2022年全年的新冠疫苗銷售額達320億美元、Paxlovid銷售額達220億美元的指引。輝瑞上周五公布一項大型臨牀測試發現，Paxlovid對預防密切接觸者免受新冠感染的效果不彰。

油價漲 英國石油利潤倍升

受惠於能源價格上漲，英國石油公司（美：BP） 公布，第一季基礎重置成本利潤（underlying replacement cost profit），由去年同期的26億美元大幅增長至62.5億美元，遠高於分析師預期的45億美元，並創逾10年新高；BP股價午夜前升7%。

不過退出俄羅斯業務使BP出現巨額帳面虧損。BP在退出所持的俄羅斯石油公司Rosneft約20%股份後，計入了240億美元的稅前費用，帶來了204億美元的季度帳面虧損。此外，英國政府可能向能源企業徵收暴利稅，令BP的稅負可能大增。

美產量跌 天然氣期貨飈9%

美國10年期國債孳息率升穿3厘後回落，緩和了股市的沽壓，美股三大指數午夜前向上。歐盟考慮針對俄羅斯的能源實施制裁之際，美國天然氣產量下跌。

美國天然氣期貨漲逾9%，至8.14美元/百萬英熱（MMBtu） ，創2008年以來高位。

（綜合報道）

[國際金融]