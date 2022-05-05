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大灣區GBA專題：粵禁土葬 2030年全面節地安葬

【明報專訊】近年不少港人前往大灣區養老退休，適宜考慮一下日後殮葬流程。《廣東省殯葬管理實施辦法》表明禁止土葬，未來火葬會是殯葬大方向，並於各市縣建立火葬場。另外法例亦禁止使用任何耕地作墓地，禁止新建宗族墓地、出租、轉售等。目前而言，非法土葬會遭到罰款，雖然罰款金額不大，但若被有關部門發現，最終都會將遺體火化。

明報記者 黃清瑤

在2020年，廣東省有村民離世後，其家屬將遺體非法土葬，有關部門發現後隨即對死者家屬作殯葬改革教育及政策宣傳，並將遺體取出再送往殯儀館火化。條例適用於內地、港澳及台灣同胞回內地安葬。不過並非所有人都必須火葬，條例容許部分少數民族依照傳統，在指定地點土葬。

港澳台同胞回內地安葬同受限

內地殯葬管理持續改善，今年2月，廣東省人民政府發布《關於廣東省2021-2030年安葬（放）設施建設的實施意見》，當中提出到2025年，每個鄉鎮至少要建有1座鎮級公益安葬設施；到2030年，將全面滿足群眾骨灰安葬需求。另外亦要求墓地節地化、墓碑小型化及場所園林化，並提出現有公墓中新開發墓區和新建公墓節地生態安葬率（即採用不佔或少佔土地、少耗資源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰或遺體比率）達到100%的目標。

內地人口眾多，為減少土地佔用，近年大力推動佔地較少的海葬、花葬、草坪葬及樹葬。而這些新型的殯葬方式亦慢慢被民眾接受。早於2006年，廣東陽江市已經建立一個以樹葬為主的「生態園」，生態園佔地2.6萬平方米，可提供3000多個墓穴，園內種植不少的南洋杉，家屬可以將逝者的骨灰盒埋在樹旁，樹旁會種植鮮花及嫩草，再立上小型墓碑。

陽江市建「生態園」 樹葬為主費用便宜

綠色殯葬費用相對便宜，以上墓地價錢由400至3400元（人民幣，下同）不等，當中優惠價錢主要提供予有經濟困難的民眾。近年，綠色殯葬愈趨盛行，2016年時，廣西柳州市有200名家屬為過百名先人同時花葬，他們先將鮮花種植在花田中，最後將骨灰撒在花田。與樹葬最大分別，是花葬不會設立墓碑，但在花田旁邊會有一幅紀念牆，刻上先人名字。

花葬是一種不保留骨灰的環保安葬方法，利用可降解的環保物料承載骨灰，3個月內骨灰會與大地融入，花田可以循環再用。為推動環保安葬，當時柳州政府免費為先人提供花葬，每具骨灰的家屬更會獲得500元現金及紀念證。

[活在灣區]