moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

摩通淡馬錫轉軚 看好中國股市 早前一致唱淡 今稱科技監管變清晰

【明報專訊】個多月前摩根大通才剛下調28隻中資科技股的評級，並同時狠劈它們的目標價，當時引起市場嘩然，亦令當日恒指跌至今年低位（見圖）。豈料不足兩個月，摩通昨日突然「變臉」，稱「重申」看好中國股市，並把上次提到的其中7家科技股，列為一旦風險胃納上升時值得關注。另一邊廂，去年底曾指看不透中國監管、並清倉中資科技股的新加坡主權投資基金淡馬錫（Temasek），昨日亦轉軚力撐中國經濟，指中國對科企監管漸見清晰，部分企業極具吸引力。

明報記者 葉翠

摩通昨日發表報告，指因應中央政治局會議強調保持經濟增長目標、對互聯網行業監管有更確定的指引，加上據報中美在現場審計協商上有進展，預計消息對港股的反彈可望延續至6月，並相信互聯網監管年內會正常化。摩通又列出多隻電動車、內房及內需股，認為是目前可增持的行業領先者，因此該行予以「超配」的評級，當中包括李寧（2331）、比亞迪（1211）、蒙牛（2319）、碧桂園服務（6098）等。

摩通籲重新關注7科企

至於不足兩個月前才被摩通「點名」狠削評級的科技股，摩通昨日把其中7家列入名單，認為當市場風險胃納上升時可加以關注，包括騰訊控股（0700）、美團（3690）等，但它們目前仍被摩通列為「低配」，目標價亦未見有改變。

摩通在3月中指中國互聯網股在6至12個月內「不可投資」，一次過將28家科網股評級調低或給予中性及低配評級，當中阿里及京東的目標價被劈六成以上，拼多多（美：PDD）目標價下調幅度近八成。但不到兩個月，該行已改變立場，並直言中央政治局會議表明發展健康平台經濟，若能落實執行，預料可能幫助互聯網平台公司的股本回報率回穩。

淡馬錫料下半年經濟反彈

另一方面，淡馬錫首席投資官Rohit Sipahimalani接受彭博訪問時表示，現時中國經濟正處於低谷，隨着政府刺激經濟，預料其經濟將在下半年反彈。他續稱，不少中資科技企業均因為過去的監管風暴而受到重創，不過相信在當局公布平台經濟「實施常態化監管」後，未來數月會對相關政策有更清晰的理解，部分企業變得具投資價值。

淡馬錫去年沽清多隻科技股

此前淡馬錫曾指關注當局對「壟斷」的定義，以及對企業實施的限制，認為中國科企的運作框架、監管規則等會面臨改變，或有待科網板塊的監管行動明朗化後，再作進一步資金部署。淡馬錫去年第三季以來先後沽清百度ADR（美︰BIDU）、騰訊音樂（美︰TME）、好未來（美：TAL），減持阿里巴巴ADR（美︰BABA）等。