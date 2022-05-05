大市未受帶動 恒指挫232點

科技股領跌

至於港股昨日低開21,025點，半日跌281點或1.33%；午後未有止跌，最低曾見20,772點，收市則跌232點或1%至20,869點，結束5連升。內地A股今天才重開，缺少北水下，昨日港股全日主板成交只有724.5億元，屬1月31日半日市後最少。國指收報7137點，跌129點或1.78%；科指跌145點或3.29%，收報4264點。

藍籌股方面，新奧能源（2688）昨日升2.7%，收報109.1元，屬表現最佳藍籌，其次是長江基建（1038）升2.4%，報53.25元；阿里健康（0241）則表現最差，全日跌7.5％，報4.08元。

創辦人劉強東減持 京東健康跌13%

互聯網醫療股昨日股價表現低迷，京東集團（9618）創辦人劉強東近日兩度減持系內京東健康（6618）股份884.04萬股，受消息影響，京東健康昨日跌12.97%，收報43.6元；另平安好醫生（1833）跌5.07%，收報18.72元。京東昨日亦跌4.1%至239.6元。