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不滿RoTE不達標 匯控股東提分拆 傳平保月中晤管理層討論

標籤：經濟

【明報專訊】匯控（0005）股東提出分拆亞洲業務一事有新進展，據本報向消息人士了解，該股東不滿匯控一再推遲其有形股本回報率（RoTE）目標（見圖1），希望能與其他股東溝通，交流各方對分拆業務的意見。該股東又認為，雖然暫未至於去到召開特別股東大會（EGM）這一步，但如果他們認為有需要，召開EGM的門檻並不高。按本港公司條例，股東只需集齊5%總表決權便可召開EGM，提出決議。而日前匯控主要股東、持股約8%的平保（2318）已明言，對長期價值增長有幫助的改革，集團都會支持。

路透：投資者對分拆建議冷淡

面對分拆呼聲，匯控早前回應指，深信集團的策略正確，並正致力推行策略。據路透社昨日報道，匯控投資者對有關分拆建議反應冷淡，擔心操作過分複雜，無法保證可提高回報，又引述分析指，擔心分拆會損害國際貿易業務的關鍵部分。報道指出，匯控和平保管理層計劃於5月中會面，討論分拆匯控亞洲業務等建議。匯控昨日收報50.75元，升1.91%；平保收報51.3元，跌1.63%。

據本報了解，該名建議分拆的股東主要認為匯控的環球業務定位，掩蓋了其亞洲業務的表現，是拖低RoTE的主要原因。該股東認為，數年前投資匯控後，管理層提出2020年RoTE達到11%的清晰目標，但其後改為2022年才達到雙位數，早前又再度將目標推遲至2023年。匯控過去10年平均RoTE為7.5%，期間只有一次達到雙位數。據了解，該股東認為相比同業如花旗及星展，去年RoTE均有雙位數字，匯控表現跑輸，認為分拆亞洲業務才能釋放匯控的價值。

平保:希望股東參與辯論

匯控於2020年初因應英國監管機構要求而撤回已宣派股息，可能是事件的導火線。據悉該股東認為如果分拆了業務，停派息的事件可能不會發生。他希望分拆業務能提高亞洲地區業務管理自由度，更好地管理地緣政治風險。消息指，該股東希望今次能夠喚起匯控其他股東，讓大家一起交流有關分拆的建議。對於有股東提出分拆建議，平保回應查詢時表明，支持任何能夠幫助滙豐銀行運營和長期增長的改革和建議。平保稱，希望就銀行的未來進行辯論，亦希望股東參與辯論，提出解決方案。

8月底前斥78億回購

《金融時報》引述分析數據，平保在2017年入股匯控後，兩者股價走勢出現差異，匯控明顯跑輸，直至今年兩者表現才明顯拉近（見圖2）。匯控昨日同時公布，將由即日起至不遲於8月31日回購總值最多為10億美元的普通股，所回購之普通股將被註銷。這是匯控年初公布的回購計劃。匯控上周已明確指出，除了這10億美元以外，今年不太有機會進一步回購。

明報記者 廖毅然