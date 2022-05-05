moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

信置物業冀電動車充電器今年增六成

標籤：經濟

【明報專訊】節能減碳減廢是近年不少地產商發展的大方向，信和置業（0083）資產管理董事蔡碧林表示，集團旗下物業管理公司「信和管業優勢」積極推動增設電動車充電器、完善廢物管理及提升室內空氣質素三大環保策略。她提到，單是今年信置旗下物業的電動車充電器總數，便將由2021年底的860個增至超過1400個，增幅超過六成。

回本期最少3年 蔡碧林：非常值得

蔡碧林直言，現時物管公司已不只單單處理保安、清潔等簡單業務，而是要懂得科技、大數據、人工智能（AI）等。現時電動車已成大勢所趨，不少客戶都會特別留意項目有否相關設備，因此會預留足夠位置及與電力公司配合，增加更多電動車充電器；至於在較舊項目，則會透過與業主立案法團協調，以及幫助申請資助等，增加更多相關設備。

蔡碧林說，目前已有21個住宅物業向政府遞交申請「EV屋苑充電易資助計劃」，並預計至今年底，設有電動車充電器的車位，將佔集團現時管理的商用及住宅停車場車位數量約一成。她表示，雖然相關環保減廢項目回本期約3至8年，但認為非常值得，物業亦會藉此提升增值。蔡碧林指出，目前與信置合作電動車品牌包括Tesla、HALO等，為擴展旗下物業發展電動車充電網絡，信和與Tesla將加強合作，陸續於旗下6物業新增「V3 Supercharging」充電站，預期全部今年落成，加上奧海城「V3 Supercharging」超級充電站已啟用，共7物業完成裝Tesla充電器。