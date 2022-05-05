信置物業冀電動車充電器今年增六成

回本期最少3年 蔡碧林：非常值得

蔡碧林直言，現時物管公司已不只單單處理保安、清潔等簡單業務，而是要懂得科技、大數據、人工智能（AI）等。現時電動車已成大勢所趨，不少客戶都會特別留意項目有否相關設備，因此會預留足夠位置及與電力公司配合，增加更多電動車充電器；至於在較舊項目，則會透過與業主立案法團協調，以及幫助申請資助等，增加更多相關設備。

蔡碧林說，目前已有21個住宅物業向政府遞交申請「EV屋苑充電易資助計劃」，並預計至今年底，設有電動車充電器的車位，將佔集團現時管理的商用及住宅停車場車位數量約一成。她表示，雖然相關環保減廢項目回本期約3至8年，但認為非常值得，物業亦會藉此提升增值。蔡碧林指出，目前與信置合作電動車品牌包括Tesla、HALO等，為擴展旗下物業發展電動車充電網絡，信和與Tesla將加強合作，陸續於旗下6物業新增「V3 Supercharging」充電站，預期全部今年落成，加上奧海城「V3 Supercharging」超級充電站已啟用，共7物業完成裝Tesla充電器。