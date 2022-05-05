金沙威尼斯人淨資產不足18億 6賭企最差

銀娛資產淨值跌最多 現金同樣最多

至於流動性同樣備受關注的澳博（0880），旗下持牌公司的澳娛綜合至去年底止資產淨值按年減少近半至52.07億元，負債亦增至443.15億元。倘若以金額變動計算，去年資產淨值下跌最多的是銀娛（0027）旗下持牌公司銀河娛樂場，全年淨資產減少達84.39億元，惟資產淨值仍有約119.08億元，至於負債規模則僅次金沙中國，截至去年底止為532.62億元。

在一眾博企中，唯一資產淨值錄得增長的為永利澳門（1128）旗下的永利渡假村（澳門），按年增加89.31億元；全澳門資產淨值及股東權益最高的博企為新濠國際（0200）旗下新濠博亞（澳門），資產淨值高達306.88億元。另外，負債最輕磅的為美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿，僅為213.39億元。

永利澳門資產淨值錄增長

如以手持現金水平計，在4間有披露相關數據的博企中，銀娛持現金最多，達80.26億元，新濠博亞（澳門）手頭現金則約68.49億元。統計六大博企去年底數據，資產淨值合計按年大減164.81億元，只餘663.29億元。總負債更高達2560.15億元，按年增加238.49億元。在年內博企共向澳門庫房上繳博彩稅347.74億元，按年大增102.31億元。