滴滴股價暴瀉拖累 Uber上季蝕463億

【明報專訊】召車軟件優步（Uber）（美：UBER）昨日公布截至3月底首季業績，收入按年升1.4倍至68.54億美元（約534.61億港元），勝市場預期。不過，由於公司持股的滴滴出行（美：DIDI）股價暴瀉，期內錄得56億美元投資損失，集團首季虧損按年顯著擴大至59.3億美元（約462.54億港元）。Uber表示，集團首季業績正從新冠疫情低潮中恢復，毋須再為吸引司機而大灑金錢。
Uber昨晚股價低開27.4美元，早段曾跌超過一成。上季度Uber總訂單量按年增加35.4%至264.49億美元，當中召車訂單總額（Gross Bookings）按年增長58.3%至107.23億美元，配送訂單總額按年增長11.6%至139.03億美元。集團經調整息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）為1.68億美元，轉虧為盈。
Uber首席執行官Dara Khosrowshahi稱，4月召車訂單總額已超越2019年同期水平。集團財務總監Nelson Chai則表示，對首季業績感到滿意，預計在今年全年可錄得歷來首次正現金流，並形容規模「顯著」。展望第二季，Uber預期EBITDA約2.55億美元，高於市場預期2.46億美元。