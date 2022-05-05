滴滴股價暴瀉拖累 Uber上季蝕463億

【明報專訊】召車軟件優步（Uber）（美：UBER）昨日公布截至3月底首季業績，收入按年升1.4倍至68.54億美元（約534.61億港元），勝市場預期。不過，由於公司持股的滴滴出行（美：DIDI）股價暴瀉，期內錄得56億美元投資損失，集團首季虧損按年顯著擴大至59.3億美元（約462.54億港元）。Uber表示，集團首季業績正從新冠疫情低潮中恢復，毋須再為吸引司機而大灑金錢。