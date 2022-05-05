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深交所發文件 8招撐內房

標籤：經濟

【明報專訊】陸續有監管機構或地方政府發放對內房行業利好的消息。深交所昨日發布《關於支援實體經濟若干措施的通知》，提出支援房地產企業合理融資需求及支援市場主體增持回購等8項措施。

據深交所通知，該所將支持房企正常融資活動，允許優質房企進一步拓寬債券募集資金用途，鼓勵優質房企發行公司債券兼併收購出險房企項目，促進房地產行業平穩健康發展。同時，鼓勵有條件的上市公司回購公司股票，支持大股東、董監高合規增持股份，增強市場各方信心。

銀保監：促銀行機構堅持 房子用來住的

此外，銀保監昨晚亦宣布，近日召開專題會議，會議指出，要督促銀行保險機構堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，因城施策落實好差別化住房信貸政策，支持首套和改善性住房需求，靈活調整受疫情影響人群個人住房貸款還款計劃。並重申不盲目抽貸、斷貸、壓貸，保持房地產融資平穩有序。要按照市場化、法治化原則，做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務。

浙江省嘉興市住房公積金管理服務中心昨日發布《調整住房公積金有關使用政策解讀》，上調首套首次住房公積金貸款最高額度。在該市正常繳存住房公積金的職工，首次申請住房公積金貸款購買家庭首套自住住房，其單人最高貸款額度由30萬元（人民幣．下同）上調至40萬元，雙人及以上最高貸款額度由60萬元上調至80萬元。

住房公積金保底貸款額度也同時上調。在該市正常繳存住房公積金符合保底貸款條件的職工，其單人最高貸款額度由15萬元上調至20萬元。