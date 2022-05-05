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Airbnb首季預訂量創新高 料夏季旺季預訂夜數較疫前增30%

【明報專訊】隨着旅遊業從新冠疫情復蘇，旅遊住宿平台Airbnb（美：ABNB）第一季預訂量達到1.021億晚，超越疫情爆發前水平，創紀錄新高。第一季包括房東收入、服務費、清潔費及消費稅的預訂總值（Gross Booking Value，GBV）達172 億美元，按年增長近七成，超出分析師預期的165.4 億美元。截至4月底，該平台夏季旅遊旺季的預訂夜數，較疫情爆發前的2019年同期增30%，反映消費者愈來愈有信心大幅提前預訂。Airbnb預計，夏季將迎來強勁的銷售增長，其股價早段最多升逾9%，高見158.74美元，其後升幅收窄。

受惠於石油等出口增加，美國3月出口額按月增5.6%至2417億美元，進口額更按月增10.3%至3219億美元，兩者同創紀錄新高。美國3月貿易逆差擴大至1098億美元，創紀錄高位。市場等待聯儲局凌晨公布加息。議息結果公布前，美國10年期國債孳息率周三晚曾再次升穿3厘，美股三大指數早段下滑。

待聯儲局凌晨公布加息 三大指數早段下滑

召車軟件優步（美：UBER）上季召車訂單總額急增（詳見B3版），不過股價早段挫逾一成。競爭對手Lyft（美：LYFT）預告下季將加大對司機補貼，股價早段挫逾三成。兩者同創52周低位。由於歐盟計劃逐步停止進口俄羅斯石油，國際油價午夜前升3%。

Airbnb首季虧損大幅收窄 料全年實現利潤

Airbnb第一季收入按年增長七成至15.1億美元，勝預期。該平台的虧損亦由去年同期的12億美元，收窄至1900萬美元，預計今年將首次實現全年利潤。該平台指新冠疫情導致工作和旅遊模式發生變化，上班族不再被束縛在辦公室，遙距工作成為選項，遊牧式工作形式帶動預訂需求。與2019年相比，按住宿預訂時長計算，28天或以上的長期住宿仍是增長最快的類別，佔第一季預訂總夜數的21%。

Airbnb行政總裁切斯基（Brian Chesky）稱，多數公司不要求員工返回辦公室，預期未來幾年將繼續看到長期住宿預訂持續增長。該平台上季客房平均房價（Average Daily Rates, ADR）按年上漲5%至168美元（約1310港元）。Airbnb預期次季收入將介乎20.3億至21.3億美元之間，超出分析師預期。不過該平台警告，新冠疫情波動、宏觀經濟的負面因素、俄烏危機，以及消費者對價格敏感，都可能影響預訂表現。相比下，業務以預訂機票和酒店為主的Expedia（美：EXPE）上季表現遜於預期，股價早段跌4%。

（綜合報道）

[國際金融]